Moers: Mediziner empfehlen frische Luft im Klassenzimmer

Moers. Das Coronavirus und das Klassenzimmer: In Moers gaben zwei Bethanien-Mediziner Hinweise, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

In Moers haben am Mittwoch zwei Ärzte des Bethanien-Krankenhauses Lehrerinnen und Lehrer über das Coronavirus informiert. Im Mittelpunkt stand die Situation im Klassenzimmer. Beim Schutz gegen das Virus war den Medizinern eine Sache besonders wichtig.

Für den Virologen Dr. Kato Kambartel und den Lungenarzt Dr. Patrick Stais standen am Mittwoch Besuche am Gymnasium Adolfinum und an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule auf dem Plan: Das Ziel: Die Lehrerinnen und Lehrer über den aktuellen Stand der Forschung zum Coronavirus informieren.

Dr. Kato Kambartel (l.) und Dr. Patrick Stais vom Bethanien-Krankenhaus informieren die Lehrerinnen und Lehrer in der Aula des Gymnasiums Adolfinum. Hier geht es um eine Studie, nach der Schulschließungen kritisch gesehen werden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Denn, das zeigte sich bereits in der Diskussion am Adolfinum: Es gibt viele Fragen und noch keine endgültigen Antworten. Die beiden Mediziner stützten sich dabei nicht nur auf Erkenntnisse aus China, wo das Virus Ende vergangenen Jahres zum ersten Mal aufgetreten war und sich rasend schnell ausgebreitet hatte.

Patrick Stais: „Aus rund 45 Erkrankungen, die wir in Moers behandelt haben, haben wir eigene Erkenntnisse gewonnen.“ Stais zeigte unter anderem aber auch eine Studie über das Infektionsrisiko bei Kindern. Danach ist das Risiko gering, wie Stais berichtete: „Wir haben Zweifel, ob Kinder die Krankheit weitergeben. Wahrscheinlich ist social Distancing wirksamer als Schulschließungen.“ Die Distanz zu anderen Menschen spielt für ihn eine wichtige Rolle.

Ein gesunder Abstand ist für Kato Kambartel noch in einem anderen Zusammenhang wichtig: „Aerosole, also kleinste Teilchen, können in geschlossenen Räumen auch nach 20 Minuten noch in der Luft stehen und das Virus übertragen, deshalb sind mindestens 1,5 Meter Abstand so unendlich wichtig.“

Die Verweildauer ändere sich jedoch drastisch bei Luftbewegung, weshalb frische Luft im Klassenzimmer Aerosole, die auch beim Sprechen an die Luft gelangen könnten, schnell abtransportiere. Stais empfahl später in der Diskussion: „Wenn möglich, bietet sich Unterricht im Freien durchaus an.“

Ein Lehrer wies darauf hin, dass das Robert-Koch-Institut die Tröpfcheninfektion für gravierender als Aerosole halte: „Ich bin verwirrt.“ Kambartel antwortete, es gebe unterschiedliche Definitionen, was Tröpfchen und Aerosole angehe. Stais sagte, das Virus sei neu und man wisse noch vergleichsweise wenig darüber.

Nicht gerade einfacher mache den Umgang mit Corona auch die Tatsache, dass das Virus offenbar schon 48 Stunden, bevor die ersten Symptome auftreten, ansteckend sei. Um das Infektionsrisiko zu verringern, sei neben dem Abstand ein Mundschutz wichtig. Kato Kambartel: „Mit einem einfachen Mundschutz reduziere ich die Ansteckungsgefahr zwischen 30 und 50 Prozent.“

Für das Lehrpersonal besonders interessant: Laut Kambartel sei das Virus zum Beispiel auf Heften „zwei bis drei Stunden aktiv“.