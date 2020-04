Moers: Modekette meldet Insolvenz an

Das Damenmodegeschäft Norah an der Ecke Homberger Straße/Hopfenstraße ist geschlossen. Die Norah GmbH, die neben der Moerser Niederlassung vier weitere Filialen in Deutschland betreibt, hat am 14. April Insolvenz angemeldet. Die Geschäftsführung habe beschlossen, keines der Geschäfte mehr zu öffnen, sagte Insolvenzverwalter Horst Piepenburg auf Anfrage.

Auch mit einer Öffnung unter Corona-Bedingungen wäre aber wohl keine Kostendeckung zu erzielen gewesen und die deutsche Geschäftsführung habe vom niederländischen Mutterunternehmen unter dem Eindruck der Krise keine Unterstützung zu erwarten gehabt. Ob die Norah GmbH in den letzten Wochen staatliche Hilfe erhalten hat, weiß Piepenburg noch nicht, er vermutet aber, „dass die Geschäftsführung dies nicht mehr beabsichtigt hat.“ Schwierigkeiten habe es schon vor der Pandemie gegeben.

Die Eröffnung des Geschäfts an der Homberger Straße war die erste in Deutschland

Von der Schließung sind nach Angaben des Insolvenzverwalters 26 Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende betroffen. Alle haben laut Piepenburg im März noch ihre Löhne ausbezahlt bekommen. Im April und Mai seien die Einkommen durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert.

Norah betreibt über 70 Filialen in den Niederlanden. Die Eröffnung vor fast zwei Jahren an der Homberger Straße war die erste in Deutschland. Von der Grafenstadt aus wollte der Textiler auf dem deutschen Markt expandieren: „Diese Expansion ist aber nicht erfolgreich verlaufen“, weiß Horst Piepenburg. Im Internet teilt das Unternehmen mit, dass die deutsche Norah-Seite „aufgrund von besonderen Umständen zur Zeit nicht zugänglich ist“ und dass auch Lieferungen nach Online-Bestellungen nach Deutschland nicht möglich seien.