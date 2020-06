Moers: Mutter gibt schwerbehinderter Tochter eine Stimme

„Ich habe schon immer kurze Texte über Lisa geschrieben, weil es mir hilft, meine eigenen Gedanken und Gefühle zu ordnen“, erzählt Claudia Ingenillen, Mutter dreier Kinder und Autorin des Buches „Lisa, ich bin einfach“. Multiresistente Krankenhauskeime zerstörten kurz nach der Geburt das Gehirn der Tochter und so blieb Lisa auf dem geistigen Stand eines Babys. Claudia Ingenillen aus Moers leiht ihr zum kommenden 30. Geburtstag ihre Stimme und schreibt über das Leben für und mit Lisa.

Vor ein einhalb Jahren habe sie angefangen, ihre Texte zu ordnen und das Buch zu schreiben, habe aber auch immer mal wieder pausieren müssen. „Es geht einfach sehr auf die Psyche, wenn man zu tief in die Vergangenheit geht“, sagt sie. Nachdem sie von Buchverlagen Absagen erhielt, nahm Claudia Ingenillen das Projekt selbst in die Hand. „Das Cover hat mir eine Freundin als Geburtstagsgeschenk gemalt. Es symbolisiert auch Lisas Lebensuhr. Ich habe noch auf dem schwarzen Einschnitt bestanden. Da ist Lisas Herz stehen geblieben.

Keime im Krankenhaus richten Schaden an

Vor knapp 30 Jahren ist Lisa als gesundes Kind, nur etwas zu früh, auf die Welt gekommen. Keime im Krankenhaus sorgten für eine Blutvergiftung und Hirnhautentzündungen, bis schließlich das Gehirn selbst entzündet war und es zum Herzstillstand kam. Ihr Hirn wurde dabei so irreparabel geschädigt, dass Lisa für immer blind blieb und auf der Entwicklungsstufe eines Neugeborenen lebt.

„Lisas Schicksal ist nur für andere, nicht für sie tragisch. Wir können an all die verpassten Küsse und Gelegenheiten denken, Lisa nicht. Für sie ist es nur wichtig, ihre grundlegenden Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Ein zwei Monate altes Baby ist ja auch nicht unzufrieden mit seiner Situation.“ Familie Ingenillen lernte schnell, die Situation anzunehmen. Es kamen zwei weitere Kinder zur Welt und die erste Tochter war immer Teil des Alltags. Oft sitzt Lisa im Rollstuhl am Fenster, hört Radio und ist einfach da.

Claudia fragt einen Lateinprofessor

Gerade deshalb hat sich Claudia Ingenillen einen kleinen Kniff im Buchtitel erlaubt. In Anlehnung an Descartes Satz „Cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich) hat sie dem Buch das Motto „Non cogito sed sum“ (Ich denke nicht, aber ich bin) gegeben. „Ich habe extra einen Lateinprofessor gefragt, ob ich das so schreiben kann“, erzählt sie lachend. „Mir war es wichtig zu zeigen, Lisa kann zwar nicht denken, aber sie ist trotzdem sie selbst und lebt ein lebenswertes Leben.“

Mutter Ingenillen hat schon vor drei Jahrzehnten ihr Leben auf Lisas Behinderung und die Betreuung ihrer Kinder umgestellt. „Ein Pflegedienst kam für uns nie in Frage. Lisa braucht ihre Aufmerksamkeit ja nicht zu geregelten Zeiten.“ Auch für schwerbehinderte Kinder gibt es eine Schulpflicht und Beschäftigungen bei der Caritas, aber wenn andere Kinder oder Erwachsene tätig sind, kann Lisa nur liegen und sein. „Das hat sie mit der Zeit zu sehr aufgewühlt, für sie gibt es keine richtige Routine. Lisa lebt eher wie in „Täglich grüßt das Murmeltier“.“

„Es gibt einfach keine Alternative“

Gefragt, wie hoch Lisas Lebenserwartung sei, habe die Familie nie. „Ihr Nervensystem ist stark geschädigt und sie leidet an massiven Krampfanfällen.“ Schon früh haben Ärzte gesagt, jeder Anfall könne der letzte sein. Besonders bei Wetterumschwüngen reagieren Lisas Neuronen. „Als Ergänzung zu den Medikamenten haben wir CBD-Öl ausprobiert. Die Krämpfe sind viel seltener und weniger schlimm, trotzdem leben wir immer mit dieser Gefahr.“

Ein Leben von Lisa nach ihrem eigenen Tod kann und will sich die Mutter nicht vorstellen. „Das wäre das Schlimmste für mich. Menschen mit anderen Behinderungen können trotzdem eine Abnabelung von ihren Bezugspersonen erleben. Für Lisa wird es das nicht geben. Es gibt einfach keine Alternative.“

Aus Claudia Ingenillens Stimme klingt ganz viel Lebenslust und Zufriedenheit, wenn sie von ihrem Familienleben spricht. „Seit ein paar Jahren hab ich einen Nebenjob – der ist komplett für mich. Da meinte jemand kürzlich ,Claudia, du wirkst gar nicht wie eine Mutter eines so schwerbehinderten Kindes’ – aber wie soll das denn sein? Traurig in die Ecke starrend?“ Sie ist sich ihres dunklen Humors bewusst, macht aber deutlich: „Wir brauchen wirklich kein Mitleid. Von außen sieht unsere Situation schwerer aus, als sie sich von innen anfühlt.“

Das Buch „Lisa, ich bin einfach“ ist jetzt im Buchhandel zu erwerben.