Moers: Neues Bezahlsystem für Solimare und Bettenkamper Meer

Moers. Nach Kritik am Bezahlsystem für die Freibäder in Moers erlaubt das neue bei der Ticketbuchung mehr Flexibilität und Bezahlen per Lastschrift.

Für die Freibäder Solimare und Bettenkamper Meer geht am Freitag, 24. Juli, ein neues Bezahlsystem in Betrieb. Besucher können beim Buchen der Eintrittskarten dann das Lastschriftverfahren Sepa nutzen. Zudem, so kündigt Enni Sport & Bäder in einer Pressemitteilung an, sei das System flexibler als das bisherige und ermögliche auch spontane Besuche.

Trotz Corona ist im Solimare und im Naturfreibad Bettenkamper Meer Badespaß möglich, allerdings für die Gäste und auch das Personal unter besonderen Regeln, wie es in der Mitteilung heißt. So ist die Personenzahl in beiden Bädern begrenzt. Der Gesetzgeber fordert zudem, dass Enni als Betreiber die Personalien der Besucher aufnimmt und für vier Wochen speichert. Folge: Um lange Warteschlangen bei der Registrierung der Kundendaten vor den Eingängen zu vermeiden und die geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregelungen überhaupt einhalten zu können, hatte Enni den Ticketverkauf zunächst nur rein über das Internet online gesteuert.

„Das Prinzip läuft sehr gut“, zitiert die Mitteilung den zuständigen Bereichsleiter Benjamin Beckerle. „Dennoch haben wir nach der abrupten und seiner Zeit nicht für möglich gehaltenen Öffnung der Bäder ein neues System angeschafft, das mehr erlaubt. „So sind nun auch der spontane Sprung ins kühle Nass während der festgelegten Schwimmintervalle und weitere Zahlsysteme, auch bar oder über das SEPA-Verfahren, möglich.“ Die Barzahlung solle aber aus Gründen der Corona-Vorsorge die Ausnahme bleiben, bittet Beckerle um Verständnis. Das Ticketsystem, das zuvor genutzt wurde, stand in der Kritik, weil Besucher nur mit Kreditkarte und Paypal zahlen können.

Überfüllte Freibäder wird es in dieser Saison in Moers nicht geben

Aktuell hält sich der Andrang in den Freibädern aber in Grenzen. Nach gutem Start lässt der Sommer derzeit auf sich warten. Egal, wie heiß er auch wird – überfüllte Freibäder wird in dieser Saison auch in Moers nicht geben. Enni darf entsprechend der Größe der jeweiligen Liege- und Wasserflächen in dieser Saison in das Solimare zeitgleich maximal 800 Gäste hereinlassen, im Naturbad Bettenkamper Meer sind es nur 500. „Vorausgesetzt diese Personenanzahlen sind nicht erreicht, werden wir Gäste auch während eines der Besuchszeiträume einlassen“, erklärt Benjamin Beckerle. Damit reagiere Enni auf den Wunsch vieler Schwimmfreunde.

Das Freibad Solimare öffnet dabei weiter montags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr zum Frühschwimmen, montags bis sonntags außerdem von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. „Auch wer mehrere Zeiträume bucht, muss das Bad in der Zwischenzeit verlassen, da wir diese nutzen, um die Anlagen zu desinfizieren“, sagt Beckerle.

Weiter gelten die halbierten und derzeit um die gesetzliche Mehrwertsteuerreduzierung angepassten Eintrittspreise: Kinder zahlen pro Zeitraum 1,40 Euro, Erwachsene 2,40 Euro. „Gekaufte Tickets können wir leider nicht erstatten.“ Das Bettenkamper Meer öffnet täglich von 15 bis 19 Uhr, in den Sommerferien zusätzlich von 10 bis 14 Uhr. Hier kostet der Eintritt für Besucher jeglichen Alters 90 Cent pro Zeitfenster. Grundsätzlich gilt: Kinder unter einem Meter Größe und Begleitpersonen für Menschen mit Handicap haben auch in Zeiten der Corona-Pandemie freien Eintritt. Wichtig: Auch diese Personen müssen sich zur gesetzlich geforderten Registrierung dennoch vorab im Ticketsystem eintragen.

Weitere Infos, Tickets und alle Regelungen im Überblick gibt es unter www.enni.de