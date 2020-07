Moers: Polizei bildet Ermittlungsgruppe zu Alltagsmenschen

Moers/Rheinberg. Ende der vergangenen Woche sind Alltagsmenschen in Moers und Rheinberg zerstört worden. Die Polizei in Moers und Umgebung sucht weiter Spuren.

Die sinnlose Zerstörung der „Alltagsmenschen“ in der vergangenen Woche in Rheinberg und Moers hat eine Vielzahl von Menschen sehr betroffen und traurig gemacht. Die Polizei hat jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die mit Hochdruck an der Aufklärung arbeitet.

Da sich bis heute noch keine heiße Spur ergeben hat, bitten die Beamten dringend darum, dass sich Zeugen bei der Polizei melden und etwaige Beobachtungen mitteilen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842/934-0.