Moers: Polizei schließt Brandstiftung bei Laube nicht aus

Moers. In Moers brennt ein Gartenhaus. Es ist nicht das erste in der Gegend. Die Serie hat vor Jahren begonnen, auch jetzt könnte es Brandstiftung sein.

Das Feuer in einem Gartenhaus in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Moers-Scherpenberg gehört möglicherweise zu einer Brandserie, die bereits 2014 begonnen hat. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im jüngsten Fall ist ein Gartenhaus an der Eichenstraße durch das Feuer stark beschädigt worden. Ob Brandstiftung die Ursache gewesen ist und das Feuer im Zusammenhang mit einer Serie steht, die seit sechs Jahren anhält, ist noch offen. Auffällig ist aber, bestätigt die Polizei auf Nachfrage, dass sich auch dieser Brand im Bereich Cecilienstraße, Eichenstraße, Obere Bilk ereignet hat.

In diesem Umfeld hat es etliche Brandstiftungen gegeben – und stets waren es Gartenhäuser und -lauben oder Schuppen, die beschädigt oder gar zerstört worden sind. Zuletzt hatte es im Mai 2019 dort gebrannt. Auffällig ist auch, dass der Täter stets in Wochenendnächten zuschlägt. Besonders dreist: Als die Feuerwehr im Februar 2015 noch mit den Löscharbeiten in einer Gartenkolonie am alten Scherpenberger Bahndamm beschäftigt war, ging 50 Meter weiter die nächste Hütte in Flammen auf.

Die Polizei geht von einer insgesamt zweistelligen Zahl von Brandstiftungen aus, bei denen glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Genauer wollen sich die Ermittler nicht festlegen, weil unklar ist, ob es stets derselbe Unbekannte war, der die Feuer gelegt hat. Brauchbare Spuren hat er in keinem Fall hinterlassen; falls doch, sind sie mit den Häusern zerstört worden.

Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen zwei Uhr etwas Ungewöhnliches im Bereich Eichenstraße beobachtet hat, sind gebeten, sich bei der Wache in Asberg zu melden: 02841/1710. (wit)