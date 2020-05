Moers: SCI und Awo wehren sich gegen Blockadevorwurf

Moers. Beide Kita-Träger betonen, dass sie die Kitas in Moers weiter betreiben möchten. Allerdings wundern sie sich über die schnelle Gangart der Stadt.

In der Diskussion um die Kostenaufteilung für Kindertagesstätten wehren sich die Kita-Träger SCI Moers und Awo gegen den Vorwurf der Blockadehaltung. Die Stadt wirft beiden Trägern vor, sich jeglichem Kompromiss bei der Finanzierung der Kindertagesstätten zu verweigern.

Bisher hatte die Verwaltung die Trägeranteile für die Finanzierung der Tagesstätten zur Gänze übernommen, dazu sieht sie sich aber nicht mehr in der Lage und hat mit jedem Träger in einem Einzelgespräch individuelle Vereinbarungen über die partielle Übernahme der Kosten getroffen. Nur mit SCI und Awo sei kein Konsens gefunden worden, sagt die Stadt. Aus diesem Grund geht sie am Donnerstag, 28. Mai, mit dem Beschlussvorschlag in den Jugendhilfeausschuss, zu prüfen, ob, wann und wie fünf Kitas in der Stadt von anderen Trägern als SCI und Awo übernommen werden könnten.

Sowohl SCI als auch Awo wehren sich vor allem gegen den unterschwelligen Vorwurf der Bockigkeit und der daraus möglicherweise resultierenden Annahme, sie würden die Trägerschaft der Kitas leichtfertig hergeben wollen. Das sei mitnichten der Fall, sagen beide.

SCI und Awo wundern sich über die schnelle Gangart der Stadt

„Wir möchten weiterhin die Trägerschaft für die Moerser Kindertagesstätten übernehmen“, sagt der zuständige Awo-Geschäftsbereichsleiter Benjamin Walch. Allerdings werde man den Eigenanteil, den die Stadt fordere, nicht finanzieren können. Wenn die Verwaltung aber dabei bleibe, werde man die Trägerschaft gezwungenermaßen abgeben müssen, so Walch weiter, der sich außerdem wundert, dass die Stadt nun so schnell ein Ergebnis im Ausschuss erreichen möchte. Schließlich habe es nur ein einziges Treffen mit der Verwaltung gegeben. „Danach hatten wir nicht den Eindruck, dass das Ergebnis feststeht.“ Vielmehr habe man sich am Anfang eines gemeinsamen und fortlaufenden Prozesses gewähnt.

Auch der beim SCI für die Kitas zuständige Geschäftsführer, Karl-Heinz Theußen, wundert sich über die schnelle Gangart der Stadt, die dazu seiner Meinung nach auch ein eklatantes Ungleichgewicht aufweist. Bei den kirchlichen Trägern zum Beispiel werde der Trägeranteil für die Kinder der Gemeindemitglieder aus Kirchensteuermitteln finanziert, für die Kinder, die nicht zur Gemeinde gehörten, aber in einem der konfessionellen Kitas betreut würden, übernehme die Stadt den Trägeranteil zu 100 Prozent.

Verglichen mit allen anderen Trägern, die nicht über entsprechende Mittel verfügten, sei das nicht verhältnismäßig, sagt Theußen, der eine Arbeitsgruppe vorschlägt, in der Verwaltung, Politik und Träger über eine Lösung für alle sprechen. Ob es eine solche Arbeitsgruppe geben wird, muss allerdings die Politik entscheiden.