Moers: Siedler lehnen Bebauungsplan für Scherpenberg ab

Moers. Die Stadt hat einen Investor an der Hand, der in Scherpenberg neu bauen möchte. Später könnte ein Wohngebiet entstehen. Jetzt regt sich Protest.

Die Siedlervereinigung Niederrhein (Ortsgemeinschaft Scherpenberg) in Moers ist gegen einen Bebauungsplan, der eine Entwicklung im Bereich Kornstraße, Cecilienstraße und Eichenstraße vorsieht. Die Stadt sieht hingegen hier die Möglichkeit, den „Wohnplatz Scherpenberg“ endlich zu entwickeln.

Die Zeit drängt. Im Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag, 9. Juni, um 16 Uhr im Rathaus soll die Politik für die Vorlage der Verwaltung stimmen. Die sieht vor, eine 3,3 Hektar große Fläche langfristig zu erschließen.

Investor will an der Kornstraße neu bauen

Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, weil ein Investor an der Kornstraße 4 ein bestehendes Gebäude abreißen und zwei neue errichten möchten, wie der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp am Montag mitteilte. Für das zweite Gebäude werde ein neuer Bebauungsplan benötigt. Die Pläne, an der Stelle Wohnraum zu schaffen, sind nicht neu, sie gehörten laut Stadtverwaltung schon vor zehn Jahren zum Stadtentwicklungskonzept.

Die Scherpenberger Siedler sind damit nicht einverstanden. Ihnen geht es unter anderem um den Erhalt eines Grünzuges, in dem eine alte Bahntrasse als Fuß- und Radweg genutzt wird. Neben der ökologischen Bedeutung der Fläche und des Grünzuges warnen die Siedler auch vor Unfällen, wenn das Gebiet über die Kornstraße angebunden würde. Schließlich sei es gerade erst gelungen, die Kornstraße sicherer zu machen. Die Siedler fordern einen runden Tisch und die „gleichwertige Beteiligung an der weiteren Planung und Entscheidung“.

Die Stadt hat 31 Anlieger zu den Plänen befragt. Kamp: „14 befürworten die Pläne, sechs lehnen sie ab, die anderen sind unentschieden oder haben nicht geantwortet.“ Kamp betont, dass die Stadt ganz am Anfang der Planungen sei. Grundsätzlich aber stehe die alte Bahntrasse „nicht zur Debatte“. Ein weiterer Dialog mit den Anliegern finde statt. Natürlich werde die Abwägung zwischen dem Erhalt von innerstädtischen Grün- und Freiflächen und der notwendigen Wohnbaulandentwicklung im Fokus des Bauleitplanverfahrens stehen.