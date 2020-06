Moers: Siedlervereinigung möchte Tempo 30 in Scherpenberg

Moers. Die Siedlervereinigung Niederrhein möchte Tempo 30 auf der Homberger Straße in Scherpenberg bis zur Kaiserwiese und hat dazu ein Angebot.

Die Siedlervereinigung Niederrhein (Ortsgemeinschaft Scherpenberg) spricht sich für Tempo 30 auf der Homberger Straße in Moers-Scherpenberg von der Stadtgrenze zu Duisburg bis zur Kaiserwiese aus. Zurzeit sind dort 50 km/h erlaubt. Für die Siedlergemeinschaft würde Tempo 30 hier eine „erhebliche Reduzierung der Gefahren und eine Erhöhung der Wohnqualität“ bedeuten. Das geht aus einem Schreiben vom 5. Juni an die Politik in Moers hervor.

Über die Frage, ob auf diesem Abschnitt der Homberger Straße Tempo 30 eingerichtet wird, soll der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt am kommenden Dienstag entscheiden. Einen entsprechenden Antrag hatte die Wählergemeinschaft „Die Grafschafter“ im Februar 2018 gestellt.

Die Stadtverwaltung lehnt die Temporeduzierung ab. Zum einen liege hier keine entsprechende Gefahrenlage vor. Darüber hinaus seien nicht benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen vorhanden. Zum anderen seien keine relevanten Einrichtungen vorhanden, die eine streckenbezogene Tempo-30-Regelung begründen könnten, heißt es in der Vorlage für den Aussschuss.

Das sehen die Siedler anders. Einrichtungen wie die Astrid-Lindgren-Grundschule, ein Kindergarten, Kirchen, Lebensmittelmärkte und der Spielplatz auf der Kaiserwiese sind aus ihrer Sicht schützenswerte Einrichtungen, für die eine Temporeduzierung erforderlich sei.

In einem vergleichbaren Abschnitt der Homberger Straße auf Duisburger Seite gelte schon jetzt Tempo 30. Dieser Abschnitt liege im Stadtteil Hochheide, nur 500 Meter entfernt.

Sollte sich die Politik am Dienstag für Tempo 30 auf der Homberger Straße in Scherpenberg aussprechen, bieten die Siedler sogar an, die Kosten für die vier Verkehrsschilder zu übernehmen.