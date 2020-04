Moers: So kunstvoll fordert der DGB mehr Solidarität

Der Moerser Künstler Becker Schmitz hat in Zusammenarbeit mit dem DGB anlässlich des Tages der Arbeit eine Plakatwand gestaltet. Es steht am Saarplatz in Meerbeck und zeigt großflächig auf 2,70 mal 3,50 Meter einen blau-weißen Wolkenhimmel, vor dem das Logo des DGB als Drache im Wind erscheint. Auch das Motto des diesjährigen 1. Mai ist zu sehen: „Solidarisch ist man nicht alleine“.

Ein kleiner Regenbogen sei sein persönlicher Gruß an alle Eltern, die in diesen Wochen ihre Kinder betreuen und unterrichten, sagte Becker Schmitz in einem Pressegespräch. Die Resonanz der Passanten sei schon beim Arbeiten an der Wand mit ihrem verspielten Motiv „großartig“ gewesen, freuen sich Becker Schmitz und Gewerkschaftssekretär Frank Thon.

Die klassische Kundgebung in Moers gibt es in diesem Jahr nicht, aber im Netz gibt es viele digitale Angebote

Das Werk kann man auch auf den Facebook-Seiten des Künstlers und des DGB Region Niederrhein besichtigen. Dort zeigt zudem ein Film, wie es zustande gekommen ist. Ganz in der Nähe der Plakatwand, auf dem Meerbecker Markt, war ursprünglich eine klassische Mai-Kundgebung geplant, die aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Der DGB verlegt seine Aktionen zum Tag der Arbeit deshalb ins Netz (die NRZ berichtete). Ab 11 Uhr am Freitag gibt es dort live Gespräche, Interviews und Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland geben, und zwar auf http://www.dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit sowie auf Facebook und Youtube. Frank Thon sagte, das Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ werde beim Thema Kurzarbeitergeld real. Überall dort, wo Gewerkschaften stark seien, werde die Summe von den Arbeitgebern aufgestockt. Dort, wo sie schwach seien, bleibe es meist beim Minimum: „Das spricht für mehr Tarifbindung.“