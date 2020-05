Moers: Stella Göke hat jetzt ihre erste CD veröffentlicht

Als Künstlerin ist Stella Louise Göke zwar auch von den Auftragsausfällen durch die Corona-Krise gebeutelt, doch die gebürtige Moerserin hat es geschafft, in dieser Zeit ihren Herzenswunsch zu erfüllen: die Veröffentlichung ihrer ersten eigenen CD. Sieben deutsche und französische Chansons sind es auf „Bisous de Stella“ geworden. In kompletter Eigenregie, jedoch mit der Unterstützung vieler befreundeter Künstlerinnen und Künstlern.

Seit drei Jahren arbeitet die Musikerin an ihrer ersten CD. Fertig gestellt und vertrieben wurde sie jedoch erst in Corona-Zeiten. Hören lässt sich jetzt ihre Interpretation von Klassikern von Edith Piaf oder Jaques Brel sowie deutsche Lieder von Marlene Dietrich oder Zarah Leander. „Bisher kam die CD gut an. Sogar bei Leuten, die nicht so auf Chansons stehen, weil ich auch Pop mit einfließen lasse, wie zum Beispiel vom aktuellen belgischen Künstler Stromae.“

Stella Göke hatte Unterricht an der Moerser Musikschule

Begleitet wird ihr Gesang von Lito Mabjaia am Bass, Danny Rombout an der Percusision und dem Akkordeonist Marko Kassl. Ihre ersten musikalischen Schritte hat die heute 32-Jährige an der Moerser Musikschule gemacht. Erst bekam sie Geigen- und später Gesangsunterricht. „An das wunderschöne Gebäude kann ich mich noch gut erinnern“, erzählt sie.

Auf Engagements beim Theater folgte ein Studium des klassischen Gesangs in Holland. Trotzdem mag sie am liebsten die französischen Volkslieder. „Beim Schauspiel kommt man viel mit deutschen und dann französischen Chansons in Berührung. Im Studium kam dann eine Lehrerin und meinte, dass könnte ich ja gut und solle am Chanson Wettbewerb in Den Haag teilnehmen.“

Beim Wettbewerb belegte die Sängerin den ersten Platz

Dort belegte sie 2015 den ersten Platz und machte sich einen Namen als Chansonnière. Stella Louise Göke lässt sich durchaus als frankophil bezeichnen: „Ich liebe das französische Essen und den Wein. Oft war ich für Engagements in Frankreich und habe dort gesungen.“ Aktuell bleibt sie allerdings zuhause in Köln. „So lange am Stück bin ich noch nie in hier gewesen“, sagt Stella Louise Göke. „Es ist schön, weil ich noch nie so viel Frühling erlebt habe, aber fürs Geschäft ist es eine Katastrophe: Bis September wurden alle Auftritte abgesagt.“

Auch die geplante Record Release Party sowie eine für die CD geplante Tour musste auf Eis gelegt werden. Alternativ wird es allerdings zwei Livestream-Konzerte geben. Möglich sind aktuell nur Auftragsarbeiten im Studio. Meist im Bereich der klassischen Musik. „Da geht viel über Social Media, aber vor allem Mund zu Mund Propaganda. Zum Glück ist mein Netzwerk mittlerweile ganz gut aufgestellt.“

Aber eine Saison ohne Ostermessen, Konzerte und Festivals sei komisch und mit finanziellen Einbußen verbunden. Göke: „Wenn alles gut geht, gibt es im November einen französischen Liederabend, sogar in Moers.“ Bis dahin kümmert sie sich um ihre CD und erholt sich in Moers. „Meine Eltern wohnen ja noch in Moers. Wenn ich da bin, fühlt es sich immer ein bisschen wie Urlaub an.“ Erwerben lässt sich „Bisous de Stella“ in der Barbarabuchhandlung zum Preis von 15 Euro. Eine Single ist auch beim Streaming-Dienst Spotify anhören.