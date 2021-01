Moers: Sternsinger-Aktion stößt auf großes Interesse

Moers In Moers spendeten die Sternsinger in der Corona-Pandemie einen "Segen to go". Nur eines durften sie diesmal nicht.

Normalerweise wären die Sternsinger in Moers am Wochenende – also rund um den eigentlichen Dreikönigstag am 6. Januar – samt Begleitung singend durch die Straßen Scherpenbergs von Haus zu Haus gezogen und hätten den Segen verteilt. Dieses Jahr war es jedoch anders.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie durften die Sternsinger keine Besuche an der Haustür durchführen, auf den eigentlichen Segen musste dennoch niemand verzichten. Unter anderem die katholische Kirchengemeinde St. Konrad hatte sich eine Alternative ausgedacht. „Uns war schnell klar, dass wir den Segen irgendwie coronakonform zu den Menschen bringen werden“, erklärte Sternsinger Stefanie Lison. Entweder hätte der Segen online oder eben an zentralen Punkten „to go“ verteilt werden können.

"Nur im Internet wäre zu unpersönlich gewesen"

„Die Aktion nur im Internet durchzuführen, wäre uns zu unpersönlich gewesen“, ergänzte Carolin Wallraven. Mit einem Tisch, einem Lautsprecher, aus dem leise Musik erklang, zwei Spendenboxen und natürlich dem Segensspruch zum Aufkleben, positionierten sich die Sternsinger in drei Gruppen am Samstag deshalb vor der katholischen Kirche St. Konrad, der evangelischen Christuskirche und vor dem Edeka-Markt Rywotzki und gaben – natürlich als Heilige Drei Könige verkleidet – den Segen aus. „In Scherpenberg sind die Sternsinger schon seit vielen Jahren ökumenisch organisiert“, erklärte Lison.

Neben Lison und Wallraven gehörten Maria Mattheus, Maike Reichelt und Annika Sieber zu der Sternsinger-Gruppe, die vor dem Supermarkt stand. Die fünf Frauen sind mittlerweile alle zwischen 20 und 30 Jahre alt und trotzdem noch jedes Jahr als Sternsinger unterwegs. „Es macht uns einfach immer noch Spaß. Mittlerweile studieren oder arbeiten wir an unterschiedlichen Orten und sehen uns wirklich nur einmal im Jahr für diese Aktion. Das ist wie ein jährliches Klassentreffen“, sagte Wallraven.

Die Temperaturen sind niedrig, aber es friert niemand

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stellten sich die Fünf sechs Stunden vor den Edeka-Markt. Gefroren hat dabei niemand. „Das Wetter ist perfekt. Wir sind schon bei Schnee und Glatteis unterwegs gewesen. Gegen die Kälte sind wir warm angezogen und haben ausreichend Tee dabei“, betonte Annika Sieber lachend.

Natürlich könne man die Aktion in diesem Jahr nicht mit dem üblichen Sternsingen vergleichen. „Es fehlt der persönliche Kontakt. Wir haben sonst immer viele tolle Begegnungen und die Leute freuen sich, wenn wir kommen und stellen schon alles parat“, erzählte Lison.

50 Segenssprüche in weniger als 30 Minuten

Der Segen „to go“ kam bei den Supermarktbesuchern aber dennoch sichtlich an. „Sie dürfen sich einfach bedienen“, sagte Wallraven zu den Menschen, die aus dem Geschäft kamen. Viele spendeten und nahmen sich den Segen mit, andere warfen nur etwas Geld in die Boxen. „Das ist eine tolle Aktion“, sagte eine Frau, während sie etwas Geld spendete und sich den Segensspruch mitnahm. Nach nicht einmal einer halben Stunde waren so schon rund 50 Segenssprüche verteilt.

Nur eines durften die Sternsinger in diesem Jahr nicht: Singen. „Wir sind nicht die besten Sänger, aber es gehört irgendwie dazu. Das fehlt schon etwas“, stellte Stefanie Lison fest.

Die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder unterstützt weltweit verschiedene Hilfsprojekte. Dieses Jahr stand sie unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein – Kindern Halt geben, in der Ukraine und weltweit!“