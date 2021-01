Moers: Termin zur Blutspende in Repelen

Moers Das Deutsche Rote Kreuz bietet am 5. Januar einen Blutspendetermin an. Man sei in engem Austausch mit den Behörden, so das DRK.

Das Rote Kreuz bietet am Dienstag, 5. Januar, einen Blutspendetermin in Moers an. Von 15 bis 18.30 können Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren im Franziskushaus der Katholischen Kirche an der Leuschnerstraße 23 in Repelen Blut spenden. Um in Corona-Zeiten lange Warteschlangen zu vermeiden, bittet der DRK-Blutspendedienst alle, die Blut spenden möchten, sich vorab über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net oder https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de eine Blutspendezeit zu reservieren.

Auf allen Blutspendeterminen werden die Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehört auch das Tragen einer MNS-Maske. "Das Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn keine Blutkonserven zur Verfügung stehen, deshalb ist es wichtig, dass weiterhin Blut gespendet wird", schreibt das Rote Kreuz. Der DRK-Blutspendedienst bittet deshalb, gerade jetzt ein Zeichen der Zuversicht zu setzen und Blut zu spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigten Krankenhäuser dringend Blutspenden, "damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können".

Die DRK-Blutspendedienste beobachten nach eigener Aussage die Corona-Lage sehr aufmerksam und stehen in engem Austausch mit den verantwortlichen Behörden. Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisteten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger, versichert das DRK. Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen sollen sich demnach erst gar nicht auf den Weg zu einer Blutspende machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. "Bluttransfusionen sind sicher und unverzichtbar", so das DRK weiter. Ständig aktualisierte Infos gibt es unter www.blutspendedienst-west.de.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit seiner Blutgruppe. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus. Als kleines Dankeschön erhält jeder Blutspender einen umweltfreundlichen Mehrweg-Getränkebecher.