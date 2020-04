Moers: Trockenheit macht Bäumen im Schlosspark zu schaffen

Moers. Ein zehn Meter langer Ast ist von einer ursprünglich gesunden Rosskastanie abgeknickt. Der Baum ist nicht mehr zu retten. So wie 50 weitere...

Eine heftige Windböe hat am Dienstagabend in der Nepix Kull des Moerser Schlossparks eine große Rosskastanie erfasst und einen rund zehn Meter langen Ast abgeknickt. Aufmerksame Bürger alarmierten den Enni-Bereitschaftsdienst, der die Absturzstelle sicherte, an der niemand zu Schaden kam. Der Baum ist laut Enni nicht mehr zu retten und soll im Herbst entfernt werden.

„Wir werden uns mit dem zuständigen Fachdienst Grün und Umwelt der Stadt Moers darüber unterhalten, ihn zeitnah zu ersetzen“, sagt Enni-Mitarbeiter Markus Petrausch. Für ihn und sein Team gehören Astbrüche im rund 64.000 Bäume umfassenden Bestand der Stadt zum Tagesgeschäft. Die Trockenheit der letzten Jahre und speziell auch des wasserarmen Aprils führe verstärkt zu sogenannten Trockenbrüchen.

Die Enni hat die Bäume im Stadtgebiet laut eigener Aussage kontinuierlich im Blick. Mitarbeiter seien täglich im Einsatz, um so die Sicherheit zu gewährleisten. „Die Bäume im öffentlichen Raum sind natürlich nicht sich selbst überlassen. Wir gucken regelmäßig, ob sie gesund und standsicher sind und stellen die so genannte Verkehrssicherung her“, so Petrausch weiter. In diesem Jahr habe man bereits rund 50 abgestorbene Bäume ermittelt, die er nun entfernen müsse. Auch die nun betroffene Rosskastanie hatte Enni erst 2019 in Augenschein genommen. „Die zeigte sich unseren Kontrolleuren noch im letzten Frühjahr vollkommen gesund.“