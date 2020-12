Moers: Unbekannte steigen in Baumarkt ein

Moers Am späten Sonntagabend brachen bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Franz-Haniel-Straße ein.

Unbekannte sind am Sonntag gegen 22.40 Uhr in einen Baumarkt an

der Franz-Haniel-Straße eingebrochen. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Beamten auf

einem angrenzenden Grundstück mehrere originalverpackte Leitern, die die Täter

zurückgelassen hatten. Was sie genau erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers unter 02841 / 1710 entgegen.