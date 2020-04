Moers und Umgebung: Konfirmation und Erstkommunion verlegt

Die Einladungen waren verschickt, das Restaurant gebucht und das passende Outfit stand fest: In vielen evangelischen und katholischen Kirchengemeinden haben sich Kinder und Jugendliche in den vergangenen Wochen auf ihre Konfirmations- beziehungsweise Kommunionsfeiern vorbereitet. Die Corona-Krise macht aber auch diesen Feiern einen Strich durch die Rechnung. Nicht nur, weil die Restaurants geschlossen sind, sondern auch, weil die Gottesdienste aktuell nicht stattfinden dürfen. In Moers gehen die Kirchengemeinden unterschiedlich mit dieser Situation um.

„Wir haben vor gut zwei Wochen beschlossen, die Konfirmationen im Mai abzusagen“, sagt Christiane Münker-Lütkehans, Pfarrerin in der evangelischen Stadtkirche in Moers. „Zwar wissen wir nicht, ob wir dann einen Gottesdienst hätten feiern dürfen, aber das Risiko ist zu groß, dies nicht zu können. Es ist schließlich ein Zusammenkommen vieler Menschen.“ Die Eltern und Konfirmanden hätten verständnisvoll reagiert. 25 Jugendliche sollten am 10. und am 11. Mai konfirmiert werden. Die Gottesdienste sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden. Ein Datum gibt es noch nicht. Bis dahin werde der Kontakt über WhatsApp gehalten. „Den Schritt, die Konfirmationen in diesem Jahr ganz ausfallen zu lassen, wollen wir aber nicht gehen“, betonte die Pfarrerin.

Diesen Schritt ist man in der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp dagegen gegangen. Die Konfirmationen im Mai werden auf Mai 2021 verschoben. „Wir hatten auch überlegt, einen Termin im September oder Oktober festzulegen. Die Gruppe hätte sich dann aber über ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Gruppengefühl hätte beim Gottesdienst komplett gefehlt“, erklärt Pfarrerin Dorothea Mathies. Sechs Wochen vor der Konfirmation im Mai 2021 treffen sich die Konfirmanden wieder, um den Gottesdienst vorzubereiten. Dann wird auch die Konfi-Fahrt nachgeholt, die abgesagt werden musste. „So findet die Gruppe auch ein gutes Ende und die Eltern haben mehr Planungssicherheit“, so Mathies. Der Konfirmanden-Jahrgang 2020/21 wird ausgesetzt. Ab Mai 2021 wird es einen Doppeljahrgang geben.

Der erste Sonntag nach Ostern, der „Weiße Sonntag“, ist der klassische Termin für den erstmaligen Empfang der Kommunion. Inzwischen wählen viele Pfarrgemeinden den Feiertag Christi Himmelfahrt oder die Sonntage nach der Osterzeit. So auch die katholische Kirchengemeinde St. Martinus Moers. Sie hat ihre Kommunionen im Mai abgesagt. Ein Ersatztermin wurde noch nicht festgelegt. „Wir möchten nicht, dass die Eltern in Bedrängnis geraten, wenn sie jetzt Restaurants mieten und wir den zweiten Termin auch nicht halten können“, erklärt Kathrin Stürznickel, die die Erstkommunionsfeiern in der Gemeinde organisiert. Wenn eine größere Sicherheit bestehe, die Gottesdienste durchführen zu können, dann wolle man die Kommunionen nachholen. „Wenn die St.-Ida-Kirche voll ist, sitzen dort 400 Leute. Eventuell müssen wir uns den Gegebenheiten anpassen und ein Besucherlimit setzen“, so Stürznickel. Das seien bisher aber Mutmaßungen.

Auf unbestimmte Zeit hat die Kirchengemeinde St. Josef Moers die Erstkommunionen verschoben. „Die meisten Familien haben mit einer Absage gerechnet“, sagt Pfarrer Herbert Werth. Jeweils ein Kommunionsgottesdienst war im Mai in den Kirchen in Moers-Mitte, Asberg und Kapellen geplant. Man hoffe, so Werth, dass man de Gottesdienste nach den Sommerferien nachholen und bald einen Termin nennen kann. Werth: „Es soll schließlich eine schöne Feier für die ganze Familie sein.“ Konfirmanden halten den Kontakt – per Mail und App. Auch in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind die Konfirmationen und Kommunionen vorerst abgesagt.

Konfirmationen und Kommunionen absagen, verschieben und neue Termine finden: Das müssen auch die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort derzeit organisieren.

Als das offizielle Kontaktverbot als Maßnahme im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen wurde, habe man sich in der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort für die Verschiebung der Konfirmationen ausgesprochen, erklärt Gemeindesekretärin Heike Jansen. 43 Jugendliche hätten Anfang Mai die Segnung als Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter erhalten sollen. Diese soll im Oktober nachgeholt werden. „Das ist zumindest unser Ziel. Keiner weiß, ob das realistisch ist“, so Jansen.

Am 19. April, am „Weißen Sonntag“ also, hätte die erste Kommunion in der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort gefeiert werden sollen. „Die hätten wir sowieso absagen müssen, weil die Schutzmaßnahmen der Landesregierung bis zu diesem Datum vorerst gelten“, erklärt Pfarrsekretärin Marion Kempken.

Man habe sich dann entschieden, auch die zweite Feier im April und die drei weiteren Kommunionen im Mai in den September zu verlegen. „So ist es einheitlich geregelt“, sagt Kempken. Bis Ostern sollten die Kinder per Mail Material für die Kommunionsvorbereitung erhalten. Nach den Sommerferien soll es eine kurze Einführung sowie Gruppentreffen geben.

Im benachbarten Neukirchen-Vluyn hat man in der katholischen Gemeinde St. Quirinus ähnlich gehandelt: Weil die erste Kommunion ebenfalls im April gewesen wäre, hat man diese und die nachfolgenden Kommunionsgottesdienste in den September verschoben. Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Vluyn sind die Konfirmationen am 3. und 10. Mai abgesagt worden – aber es gibt schon einen konkreten Nachholtermin: Die Gottesdienste finden, zu den gleichen Uhrzeiten wie vorher, am 26. und 27. September statt. „Eine Mutter hatte mich gebeten, mit der Entscheidung, die Konfis abzusagen, bis nach Ostern zu warten, weil sie etwas reserviert hat. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass die Situation dann schon solche Feiern zulässt“, erklärt Pfarrer Stefan Vogt. Neben der Planungssicherheit für die Eltern bräuchte er mindestens drei Termine, um den Ablauf des Gottesdienstes mit den Konfirmanden zu proben. „Nach Ostern hätten wir das nicht mehr geschafft“, betonte Vogt. „Die Situation ist so nicht befriedigend. Die Konfirmanden aber ohne richtigen Abschluss zu entlassen, ist auch nicht schön.“

Den Kontakt mit den gut 40 Jugendlichen hält der Pfarrer per Mail. Zusätzlich erstellt er derzeit ein Konzept, um mit einer App für den Konfirmationsunterricht zu arbeiten. Für den nächsten Jahrgang soll die App zum Standard werden.