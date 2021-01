Arbeitsmarkt in Moers

Arbeitsmarkt in Moers Moers und Umgebung: Mehr Arbeitslose im Jahresvergleich

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn Laut Agentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn im Jahresvergleich angestiegen.

Die Arbeitslosigkeit in Moers und Umgebung ist im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen, von November auf Dezember jedoch nur geringfügig um 14 auf 5465 Personen. Das waren 807 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Das berichtet die Agentur für Arbeit am Dienstag für den Geschäftsstellenbezirk Moers, zu dem auch Neukirchen-Vluyn gehört.

Die Arbeitslosenquote betrug demnach im Dezember 8,2%; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,9%. Dabei meldeten sich 686 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 126 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 678 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–100). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 9677 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 1233 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 8911 Abmeldungen von Arbeitslosen (–2281). Seit Januar gingen im Geschäftsstellenbezirk 2262 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 793.

In Kamp-Lintfort gab es im Vergleich zwischen November und Dezember vergangenen Jahres drei Arbeitslose weniger. Dort gibt es einen eigenen Geschäftsstellenbezirk. Insgesamt waren im Dezember 2617 Personen arbeitslos gemeldet, 405 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in Kamp-Lintfort lag im Dezember bei 5,9%; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,0%. Seit Jahresbeginn gab es 5613 Meldungen zur Arbeitslosigkeit, das ist ein Minus von 893 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Seit Januar gingen bei der Agentur für Arbeit in Kamp-Lintfort 1344 Arbeitsstellen ein, das sind 1770 weniger als im Vorjahreszeitraum.