Moers und Umland: Hier gibt's über Ostern frische Brötchen

Ein knackiges Brötchen oder ein duftendes Croissant gehört für viele Menschen zu einem Frühstück am Sonn- oder Feiertag einfach dazu. Die Bäckereien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn kommen diesem Wunsch über Ostern größtenteils nach, allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten an den Feiertagen.

Aufgrund der Schutzbestimmungen wegen der Corona-Krise müssen Kunden zudem mit längeren Schlangen vor den Filialen rechnen, manche Geschäfte bevorzugen Kartenzahlung. Sich eigene Brötchentüten mitzubringen, ist aktuell nicht möglich. Auch lohnt es, vorzubestellen.

Diese Bäckereien öffnen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn

Eine Ausnahme unter den Feiertagen bildet der Ostermontag. An diesem Tag müssen Bäckereien generell geschlossen bleiben, es sei denn sie befinden sich in einem Bahnhof oder einer Tankstelle. Das trifft hier nur auf ein Backwaren-Geschäft zu - und zwar auf die Kamps-Filiale in der Shell-Tankstelle an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort. Hier sind durchgehend – also auch Ostermontag – Brötchen zu bekommen.

Die Bäckerei Hoenen, ansässig in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn, öffnet an Karfreitag und Ostersonntag nur die Filialen, die sich nicht in einem Supermarkt befinden. Hier gibt es dann jeweils von 8 bis 12 Uhr Brot und Brötchen.

Währenddessen bleiben die Bäckereien der Kette Büsch an Karfreitag komplett zu. An Ostersonntag gelten die üblichen Sonntags-Öffnungszeiten, sagt das Unternehmen auf Anfrage.

So haben die Bäckereien in Moers geöffnet

Die Filiale der Baerler Mühle in Scherpenberg (Homberger Straße) öffnet an Karfeitag und Ostersonntag jeweils von 7 bis 12 Uhr. Im Geschäft in Meerbeck (Bismarckstraße) gibt es die Backwaren am Freitag von 8 bis 13 und Sonntag von 8 bis 15 Uhr.

An den beiden Standorten der Bäckerei Haala-Fortriede in Asberg (Römerstraße) und Scherpenberg (Ziegelstraße) gilt für Karfreitag und Ostersonntag einheitlich: geöffnet wird von 7 bis 12 Uhr. Die gleichen Zeiten gelten für die Bäckerei Schollin in Moers-Utfort (Kampstraße).

Die Bäckerei Bolten öffnet laut eigenen Angaben an Karfreitag und Ostersonntag in Moers (Baustraße, 7.30 bis 15 Uhr), Hochstrass (Franz-Haniel-Straße, 7.30 bis 16 Uhr), Repelen (Lintforter Straße, 8-16 Uhr) und Schwafheim (Düsseldorfer Straße, 8 bis 12 Uhr).

Im Rewe-Markt in Repelen sitzt die Bäckerei Brinker. Hier gibt’s Brötchen ebenfalls an beiden Feiertagen zwischen 8 und 12 Uhr. An der Homberger Straße feuert der Ofen der Bäckerei Döbbe an Karfreitag zwischen 7 und 13 Uhr, an Ostersonntag von 8 bis 14 Uhr. Derweil öffnet die Bäckerei Bürgers am Lidl in Hülsdonk lediglich an Ostersonntag von 7 bis 11 Uhr.

Das sind die Öffnungszeiten der Bäckereien in Kamp-Lintfort

Am Kamp-Lintforter Standort der Bäckerei Bolten (Moerser Straße) sind an beiden Feiertagen zwischen 8 und 12 Uhr Brötchen zu bekommen. Zur gleichen Zeit öffnet die Bäckerei Holland ihr Stammgeschäft (Moerser Straße) und das Kaffeehaus.

Das Backhaus der Kette Schollin (Prinzenstraße) öffnet Karfreitag von 7 bis 13 Uhr, an Ostersonntag von 7 bis 16 Uhr. In den beiden Filialen der Bäckerei Gerhards (Rundstraße und Eyller Straße) bleibt an Ostersonntag der Ofen kalt. Nur an Karfreitag gibt’s Brötchen von 7.30 bis 11 Uhr.

Hier gibt's an den Feiertagen Brötchen in Neukirchen Vluyn

Die Bäckerei Sonderkamp (Hochstraße) in Neukirchen-Vluyn öffnet Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 8 bis 12 Uhr. In der Bäckerei Benter (Niederrheinallee) gibt es Brot und Brötchen an Karfreitag sogar von 7 bis 16 Uhr, Ostersonntag dafür nur von 7 bis 12. Und das Café Nacke (Falkenstraße) öffnet an Ostersonntag von 8 bis 14 Uhr.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de