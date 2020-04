Moers: Verein „Erinnern für die Zukunft“ wird 25 Jahre alt

Nein, so hatten sich die Mitglieder des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ aus Moers das 25-jährige Jubiläum nicht vorgestellt.

Am 21. März sollte im Alten Landratsamt die Geschichte des Vereins gewürdigt werden, dann kam das Coronavirus. Doch die Leistungen des Vereins geraten nicht in Vergessenheit, jetzt liegt die Festschrift vor. Die Erwartungen des Vereinsvorsitzenden Dr. Bernhard Schmidt und seines Teams an die Veranstaltung im Alten Landratsamt waren groß: An diesem Samstag im vergangenen März sollte zum Beispiel Landrat Dr. Ansgar Müller sprechen, der Historiker Götz Aly über „Erinnern in Zeiten von Hass und Hetze“ referieren.

Die Erinnerung an die Gräuel der nationalsozialistischen Terrorherrschaft 1933 – 1945 wach halten und den Blick auf den aktuellen Rechtspopulismus und -terrorismus in Deutschland richten: Das ist seit 25 Jahren das Anliegen von „Erinnern für die Zukunft“. Schmidt sagt über die Festschrift: „Sie geriet zu einer Zwischenbilanz dessen, wo Moers heute in Sachen Erinnerung steht.“

Schmidt hat das Heft mit dem Titel „Erinnern und Handeln in Moers“ mit Uli Hecker, dem früheren Leiter der Regenbogenschule, zusammengestellt. Mit Akribie und Präzision sind auf 112 Seiten viele der Aktivitäten des Vereins dargestellt. Der Bogen wird gespannt von der Einladung ehemaliger Zwangsarbeiter in die Grafschaft Moers 1995 über die Einweihung des Mahnmals für den Widerstand im Kreis Moers gegen die nationalsozialistische Diktatur im Jahr 2000 bis zu den über 100 Stolpersteinen, die in Moers heute an das Schicksal von NS-Opfern erinnern.

Diana Finkele, Leiterin des Grafschafter Museums, lenkt in der Festschrift den Blick auf die Zukunft. Sie weist auf die künftige Nutzung des Alten Landratsamtes hin. Dort soll in diesem Jahr eine ständige Ausstellung zur Demokratiegeschichte des 20. Jahrhunderts und zum großen Sohn der Stadt, Hanns Dieter Hüsch, eröffnet werden.

Kontakt zum Verein „Erinnern für die Zukunft“: Rieserstraße 15, 47441 Moers; E-Mail: info@erinnernfuerdiezukunft-moers.de