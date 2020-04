Moers: Wie Schutzmasken zum Modeschmuck werden

Moers. Es gibt sie in allen Farben, Mustern und Preislagen, in der Innenstadt sogar aus Designerstoff. Ein Teil des Erlöses geht an die Tafel.

Jeder braucht sie, klinisch weiß müssen sie aber nicht zwingend sein. Entsprechend bunt sieht es in Zeiten von Corona in den Gesichtern der Moerserinnen und Moerser aus, die in der Stadt eine bunte Auswahl für ihre Mundschutzmasken finden können. Von Designer-Masken bis zu sozialen Projekten – in allen Farben, Mustern und Preisklassen sind sie zu haben. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/moers-buerger-gehen-mit-mundschutz-shoppen-id228998857.html

In Küche und Wohnzimmer der Moerserin Sylvia Turban zum Beispiel sind schon 130 Masken entstanden. Dabei arbeitet sie eigentlich für den Bildungsträger Juvent und coacht Langzeitarbeitslose. Aktuell ist sie aber in Kurzarbeit und nutzt die Zeit zum Schneidern. Unterstützt wird sie dabei von ihren zwei Töchtern und ihrer Schwester, aber auch von ihrer Chefin, die manchmal mit Stoffen aushilft.

Als Dankeschön für eine Maske bekommt Sylvia Turban manchmal Schokolade – oder eine Pizza

Ihre Motivation: „Viele Leute können sich die Masken einfach nicht leisten.“ Also näht sie sie zusammen und verschenkt sie. Von Tag zu Tag habe sie neue Ideen: „Meine Schwester hat schon angefangen die Masken zu bedrucken und ich möchte am liebsten zur Maske passende T-Shirts designen“, sagt Sylvia Turban. Für die Masken nimmt sie kein Geld. „Wir machen Fensterübergaben: Ich werfe die eingepackte Maske den Leuten zu und manche stecken mir dann etwas in den Briefkasten. Als Dank bekomme ich mal eine Pizza, mal Schokolade von den Leuten, und das ist toll.“

Hobbyschneiderin Sylvia Turban an ihrer Nähmaschine. Sie schneidert modische Gesichtsmasken und verschenkt sie anschließend. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die zurzeit heiß begehrte Gummibandware für die Masken bekomme sie auch mal von Senioren geschenkt. „Die suchen dann in Ihren Truhen und freuen sich, wenn sie was beitragen können und im Gegenzug eine Maske erhalten.“

Normalerweise werden bei Di Francesco Marchionna – Couture Maßanzüge, Kleider oder Kostüme genäht. Kein Wunder also, dass Sebastiana Marchionna ihre Masken in verschiedenen Größen und aus feinsten Stoffen näht. „Eine Kundin hatte mich darauf gebracht“, erzählt die gebürtige Italienerin.

„Wir haben erfahren, dass wir den Laden schließen müssen und waren erst mal geschockt. Aber dann haben wir in den ersten drei Tagen gleich 90 Masken genäht“, erzählt sie lachend. Material hatte das Atelier genug, denn die Masken lassen sich wunderbar aus edlen Stoffresten nähen. Zu kaufen gibt es die Masken von Größe S (Kinder) bis Größe XL. Dabei spielen die Designerin und ihr Team mit Details wie Röschen oder einer Maske im Chanel-Look mit Brosche verziert.

„Mir waren die Masken am Anfang alle zu langweilig – da musste ich selber ran“, sagt Ruth Braun

„Wir arbeiten aktuell im Akkord und müssen auch mal was Schönes machen. Solche Spielereien kommen unserer eigentlichen Arbeit näher“, sagt sie.„Für den Schnitt habe ich vorher mit einem Chirurgen gesprochen, worauf man achten muss. Deswegen sind sie jetzt etwas aufwendiger, mit Drahtbügel an der Nase und Tasche für austauschbare Filter.“ Die Kreationen von Sebastiana Marchionna sind für 14,50 Euro zu haben, 1,50 Euro davon gehen an die Moerser Tafel.

Vintage-Liebhaberin und gelernte Maßschneiderin Ruth Braun verkauft bunte Masken auf ihrer Website Seconrella sowie auf dem Moerser Markt. „Mir waren die Masken am Anfang alle zu langweilig – da musste ich selber ran.“

Jetzt kooperiert sie mit der Änderungsschneiderei Bielen aus Moers-Meerbeck, wo die Masken angefertigt werden. Ruth Braun kümmert sich dann um Vertrieb und Logistik. „Wir verkaufen die Masken für 7,95 Euro pro Stück. Im Vorhinein habe ich alle Kosten sorgfältig kalkuliert“, erzählt sie. „Trotzdem haben sich auf dem Markt Leute bei mir beschwert, weil sie die Kosten und den Aufwand dahinter nicht sehen.“

Viele Menschen seien aber auch generell von dem Tragen der Masken genervt. Ruth Braun versteht das. „Ich arbeite auch im Supermarkt. Dort können wir die Maske, egal ob hübsch oder nicht, nicht nach 30 Minuten Einkauf einfach wieder absetzen.“