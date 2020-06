Moers: Wieder verletzt ein Betrunkener einen Polizisten

Moers. In Moers wird die Polizei gerufen, weil ein Mann in einer Gaststätte Gäste beschimpft hatte. Die Beamten müssen ihm sogar Handschellen anlegen.

In Moers ist zum zweiten Mal in wenigen Tagen ein Polizist bei einem Einsatz verletzt worden. Der 26-Jährige zog sich am Montagabend eine Verletzung am Arm zu, nachdem ein alkoholisierter Mann aus Moers in einer Gaststätte am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz randaliert hatte.

Der 50-Jähriger pöbelte und beschimpfte die Gäste und das Personal. Auch den hinzu gerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich aggressiv und widersetzte sich deren Anweisungen. Als er versuchte, die Polizisten zu schlagen, mussten ihm Handfesseln angelegt werden.

Auf dem Weg zur Wache schlug er nach ihnen und stieß Beleidigungen aus. Den Moerser erwartet nun ein Strafverfahren. Schon am Montag vor einer Woche war ein ebenfalls 26-jähriger Polizist von einem alkoholisierten, randalierenden Familienvater bei einem Einsatz verletzt worden. Auch gegen diesen Mann läuft ein Strafverfahren.