Moers: Wohnwagen-Klau macht Moerser Familie traurig

Jeden Tag führte der Weg zur Arbeit an dem Wohnwagen vorbei. So konnte Familie Beuchert auch überprüfen, ob er noch am rechten Fleck, also an der Geldernschen Straße, stand. Am Dienstagmorgen aber kann die Familie den Wohnwagen nicht finden, denn in der Zeit zwischen Karnevalsmontag um 15.30 Uhr und Dienstagmorgen ist der Wohnwagen gestohlen worden. Damit ist der weiße Wohnwagen der Marke Hobby, Typ 560 LU das zweite Fahrzeug das innerhalb von fünf Tagen in Moers geklaut wurde.

„Wir wollten damit die Welt erkunden, wenn wir in Rente sind“, erzählt Gabriele Beuchert. Sie ist Mutter von drei Kindern und kürzlich auch Oma geworden. Als die eigenen Kinder noch klein waren, hatte die Familie schon einmal ein Wohnmobil, um in den Urlaub zu fahren. Dieses Urlaubsgefühl wollten sie erneut erleben. Für den eineinhalb Jahre alten Anhänger hatte die Familie lange gespart.

Der gestohlene Wohnwagen in Moers war aufgebockt, um ihn gegen Stürme zu sichern

„Wir sind voller Stolz zu einer Messe in Düsseldorf gefahren und haben den Anhänger da geholt.“ Seitdem habe die Familie vor allem kleinere Trips mit dem Gefährt unternommen. Zum Beispiel nach Koblenz an den Rhein, Luxemburg oder Belgien. „Wir wollten auch in den Osterferien wieder nach Koblenz fahren. Auch wenn wir meinen Sohn samt Enkelkind in Köln besuchen, schlafen wir lieber in unseren mobilen vier Wänden,“ erzählt Gabriele Beuchert aufgelöst.

Der Wagen sei sogar aufgebockt gewesen, um ihn gegen die aktuelle Sturmlage zu schützen. Gegen die Diebe konnte die Sicherheitsmaßnahme nichts ausrichten. Die Polizei ermittelt, doch Gabriele Beuchert hat wenig Hoffnung. „Auch wenn die Polizei den Wagen finden sollte, der Gedanke an Verbrecher die in meiner Wäsche gewühlt und an der Einrichtung waren, ist furchtbar.“

>>> Das Fahrzeug parkte an der Geldernschen Straße und hat das Kennzeichen MO-JS 1706. Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter 02841/1710