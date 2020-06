Moerser Feuerwehr verhindert größeren Vegetationsbrand

Moers. Die Moerser Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Vegetationsbrand an der Pattbergstraße ausgerückt. Die Einsatzkräfte fanden viele Zigarettenreste.

Am Dienstag ist es an der Pattbergstraße zu einem Vegetationsbrand gekommen. Aufmerksamen Passanten sei gegen 15 Uhr der Brand an einem Grünstreifen eines Parkplatzes an der Pattbergstraße aufgefallen, teilt die Moerser Feuerwehr mit. Die Passanten alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Zu dem Zeitpunkt parkten dort drei Autos. Aufgrund der trockenen Vegetation, dem Wind und den hohen Temperaturen breitete sich der Brand rasend schnell aus und drohte auf die Autos und auf die Vegetation des Pattberges überzugreifen, heißt es weiter.

Daraufhin alarmierte der Einsatzleiter zusätzliche Einsatzkräfte, dazu wurde der Löschzug Repelen hinzugezogen. Seitens der Hauptwache wurden zwei Spezialfahrzeuge mit zusätzlichen Wasserreserven geschickt. Aufgrund des mitgeführten Wassertankes der ersteintreffenden Einsatzfahrzeuge konnte ein Übergreifend der Flammen auf die parkenden Fahrzeuge und die Vegetation verhindert werden.

Dort brannte es auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern. Die weitere Wasserversorgung konnte nach Feuerwehrangaben durch einen benachbarten Unterflurhydrant sichergestellt werden. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Pattbergstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist hier zunächst unklar, vor Ort fanden die Einsatzkräfte jedoch unzählige Zigarettenreste und sogar ein Feuerzeug im Nachbereich der Böschung. Im Einsatz waren insgesamt 24 Einsatzkräfte aus dem Löschzügen Hauptwache und Repelen mit 8 Fahrzeugen sowie die Polizei.