Moerser Grundschulen vor dem Start: „Es wird funktionieren“

Die Kinder können kommen. 880 Viertklässler kehren am Donnerstag in die 16 Moerser Grundschulen zurück, die vor fast acht Wochen wegen der Coronakrise geschlossen worden waren. Der Schulalltag wird alles andere als unkompliziert. Doch die Schulen sind vorbereitet, wie das Beispiel der Grundschule Hülsdonk zeigt.

Zwei vierte Klassen sind es, die am Donnerstagmorgen in der Schule am Rüttgersweg den Unterricht wieder aufnehmen. Schulleiterin Sylvie Sterz und ihr Kollegium haben die 56 Kinder in vier Gruppen geteilt, so dass sie in den Klassenräumen die Distanz wahren können und jedes Mädchen und jeder Junge seinen eigenen Tisch hat. Das Besondere in Hülsdonk: Eine Firma hat als zusätzlichen Schutz transparente Stellwände spendiert, die in den Mittelgängen der Klassen platziert worden sind.

Die Moerser Leiterin ist zuversichtlich

Sylvie Sterz ist zuversichtlich, dass die Kinder weitgehend den Abstand wahren: „Die Schüler der vierten Klassen können schon recht gut verstehen, weshalb das nötig ist“, sagt Sterz. Eine „Unbekannte“ ist, wie groß die Wiedersehensfreude sein wird und ob die Kinder im Überschwang die Distanz tatsächlich durchhalten, erklärt die Pädagogin. Da werde man gerade beim Eintreffen an der Schule aufpassen.

Auch deshalb kommen die Gruppen zeitversetzt: zwei um 8 Uhr, die beiden anderen um 8.45 Uhr. Jeweils eine Gruppe wird von einer Lehrerin in Empfang genommen, die eine betritt durch den Haupteingang das Gebäude, die andere nimmt den Notausgang über die Feuertreppe. Weiter geht’s dann mit dem Händewaschen und dem Besprechen der Regeln, die auch in den Pausen gelten: „Da werden wir Distanz-Spiele machen“, kündigt Sylvie Sterz an, für die es jedoch unabdingbar ist, dass ihre Schüler in den Pausen nach draußen dürfen: „Frische Luft ist wichtig. Wir werden auch sehr viel lüften.“

Diese Erkenntnis stammt nicht zuletzt aus der „Unterrichtsstunde“, die alle Moerser Schulleiterinnen im Vorfeld bei dem Leiter der Lungenklinik des Krankenhauses Bethanien, Dr. Thomas Voshaar, hatten. Unterrichtet werden jeweils vier Schulstunden: Deutsch, Rechnen, Sachkunde und Englisch.

Die Organisation ist eine Herausforderung

Schon jetzt ist die Organisation der Schule eine Herausforderung. Sie gilt aber nur für Donnerstag und Freitag. Sylvie Sterz und ihre Kolleginnen an den anderen Grundschulen warten auf die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, auf der es um die Frage gehen wird, ob in der folgenden Woche die Grundschulen für weitere Schüler geöffnet werden.

„Wie dann im einzelnen zu verfahren ist, erfahren wir am Donnerstag oder Freitag, erst dann können wir die Eltern benachrichtigen“, so die Schulleiterin. Alle Schulen haben nach ihren Worten verschiedene Szenarien vorbereitet, um kurzfristig reagieren zu können. Sylvie Sterz: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Es wird funktionieren. Es muss ja funktionieren.“