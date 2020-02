Moerser Raserprozess: Beifahrerin leugnet illegales Rennen

Moers/Kleve. Am zweiten Tag im Moerser Raserprozess sagte die Beifahrerin eines der Hauptangeklagten aus. Sie will von einem Rennen nichts mitbekommen haben.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Moers, bei dem im April 2019 die unbeteiligte Sema S. getötet wurde, geht am Mittwoch der Prozess gegen zwei junge Männer in den zweiten Verhandlungstag. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg haben sich laut Anklage im vergangenen April mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert. Am Mittwochvormittag sagte die Ex-Verlobte des Fußballprofis, dem der weiße Range Rover (das zweite an dem Rennen beteiligte Fahrzeug) gehört, aus.

Sie war Beifahrerin – und will von einem Rennen nichts mitbekommen haben. Man sei wegen einer medizinischen Versorgung in Moers auf dem Weg von einem Krankenhaus zum anderen gewesen, als es plötzlich zu dem „Vorfall“ gekommen sei.

Beide Fahren müssen sich wegen Mordes verantworten

„Das sind Lügengeschichten“, herrscht der Vorsitzende Richter die Zeugin an. Den 500 PS starken Mercedes AMG, der mit dem Kleinwagen zusammenstieß, will sie nur als „dunkles Auto“ wahrgenommen haben, das plötzlich aufgetaucht sei. Dagegen hielt der Anwalt der Nebenkläger der Zeugin vor, dass es ein Video wenige Minuten vor dem Unfall gebe, in dem aus dem Range Rover zum Mercedes gerufen worden sei: „Was geht ab, K.?“

K. ist der Fahrer des Unfallwagens. Die beiden Fahrer müssen sich wegen Mordes vor dem Landgericht Kleve verantworten. Die Fahrerin des Kleinwagens (43) starb drei Tage nach dem Unfall.