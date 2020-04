Moerser Schüler spenden der Tafel Süßes aus dem Schulkiosk

Wohin mit all den Leckereien? An Schulkiosken lagern derzeit haufenweise Süßigkeiten, aber kaum jemand ist da, um sie zu essen.

Am Gymnasium in den Filder Benden haben sich die Schüler etwas einfallen lassen, damit die Süßigkeiten noch vor Ablaufdatum vernascht werden können – sie spenden sie der Moerser Tafel. „Unser Schulleiter meinte, wir könnten unseren Schulkiosk bis zu den Sommerferien nicht mehr öffnen. Da habe ich mit einigen Schülerinnen und Schülern überlegt, was wir mit all den Vorräten machen sollen“, erklärt Jakob Rittinghaus.

Er besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums, ist in der Schülervertretung aktiv und für den Kiosk-Verkauf zuständig. Aktuell dürfen an seiner Schule nur die Abiturienten in den Unterricht, sein Abschlussjahrgang dann ab dem vierten Mai. „Die Tafel öffnet gerade erst wieder und hat aktuell Probleme mit der Zulieferung. Wir dachten es wäre eine gute Idee, hier zu unterstützen.“

Die Nummer der Moerser Tafel haben sie im Internet gesucht und spontan angerufen. „Die Mitarbeitenden waren sofort begeistert und wollten uns alle Süßigkeiten abnehmen.“ Es handelt sich um mehrere Kilo mit einem Einkaufswert von 300 bis 400 Euro. „Das sind solche Mengen, die hätten wir gar nicht privat verbrauchen können“, erklärt Jakob.

Für den Notfallhunger haben der 16-Jährige und ein Mitschüler aber noch Proviant aufgehoben. „Wir spenden erst mal alles mit Ablauf vor den Sommerferien. Ein bisschen ist noch bis September haltbar.“ Im Sommer wollen die Schüler dann überlegen, ob sie wieder normal verkaufen oder noch mehr an die Tafel spenden.