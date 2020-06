In Moers hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. (Symbolbild)

Unfall Mofafahrer wird bei einem Unfall in Moers schwer verletzt

Moers. In Moers ist es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. An einer Kreuzung in Meerbeck hat eine Autofahrerin einen Mopedfahrer übersehen.

Am Samstag, 6. Juni, gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Moers-Meerbeck. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers die Glücksburger Straße aus Richtung Moselstraße kommend in Fahrtrichtung Werrastraße.

An der Kreuzung Fuldastraße / Glücksburger Straße übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Mann aus Moers, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Fuldastraße aus Richtung Kirschenallee in Fahrtrichtung Marienburger Straße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 45-Jährige erlitt hierdurch einen Schock. Der Fahrer des Kleinkraftrades klagte über Schmerzen im Bereich des Rückens und er erlitt diverse Schürfwunden am Unterarm. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser gebracht. Der Kleinkraftradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen stationär im Krankenhaus verbleiben. Eine Lebensgefahr besteht derzeit nicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.