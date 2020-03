Symbolforo: Die Feuerwehr ist zu einem Einsatz in Moers alarmiert worden.

Feuerwehr Nach Explosion in Haus: Feuerwehr in Moers im Einsatz

Moers. Die Feuerwehr Moers ist derzeit im Einsatz. Dort soll es in einem Haus zu einer Explosion gekommen sein. Mindestens zwei Personen werden betreut.

Die Feuerwehr Moers ist am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr zu einem Einsatz an der Essenberger Straße alarmiert worden. Ersten Angaben eines Sprechers zufolge ist es in einer Doppelhaushälfte zu einer Explosion gekommen, der Grund dafür ist bislang unklar. Mindestens zwei Personen werden rettungsdienstlich betreut, hieß es.

Wir aktualisieren diese Meldung. (red)