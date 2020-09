Nach einem Unfall in Moers sucht die Polizei einen Autofahrer und Zeugen (Symbolbild).

Unfall in Moers Nach Unfall in Moers: Polizei sucht Autofahrer und Zeugen

Moers. In Moers wird ein junger Radfahrer am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei den Autofahrer.

Nach einem Unfall am Mittwoch in Moers sucht die Polizei jetzt einen Autofahrer und Zeugen.

Gegen 9.35 Uhr war ein Radfahrer (18) auf dem Radweg der Homberger Straße in Richtung Homberg unterwegs. An der Einmündung Homberger Straße / Peter-Zimmer-Straße stieß er mit einem schwarzen Wagen (Hersteller VW, Typ nicht bekannt) zusammen, der von der Homberger Straße nach links in die Peter-Zimmer-Straße einbog. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Der unbekannte Autofahrer stieg zunächst aus, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und setzte seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort. Jetzt bittet die Polizei den Fahrer und Zeugen, sich zu melden: 02841 / 1710.