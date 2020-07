Neukirchen-Vluyn. Ein nackter Mann hat am Donnerstag Polizei, Autofahrer und Anwohner in Atem gehalten. Die Polizei findet ihn auf der Couch eines Anwohners.

Zahlreiche Notrufe gingen ab 15.08 Uhr auf der Polizeileitstelle in Wesel ein. Autofahrer auf der A 57 in Fahrtrichtung Holland meldeten einen nackten Mann auf und neben der Fahrbahn in Höhe der Anschlussstelle Moers-Hülsdonk. Wie die Polizei berichtet, hatten einige Anrufer ein rund 20 Zentimeter langes Messer in der Hand des Mannes wahrgenommen.

Die Polizei startet einen Großeinsatz

Mehrere Streifenwagen der Polizei Moers und der Autobahnpolizei Düsseldorf fahndeten nach dem Mann. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche, Zeugen hatten den Mann wohl auch in einem Maisfeld gesehen.

Gegen 15.40 Uhr meldete sich dann ein Anwohner, der in der Nähe der Autobahnausfahrt wohnt: In seinem Wohnzimmer lag ein fremder Mann auf der Couch. Dass es sich dabei um den Gesuchten handelte, war zunächst unklar, der ungebetene Gast war ordnungsgemäß gekleidet.

Mann bediente sich an der Wäscheleine eines Anwohners

Kurze Zeit später stand fest: Die Kleidung gehörte dem Anwohner und hatte im Garten auf der Leine gehangen. Ein Messer fanden die Beamten bei dem ungebetenen Gast nicht, dafür trug er eine lange Feder im Mund. Möglicherweise wurde diese von den Anrufern als ein Messer wahrgenommen.

Der psychisch auffällige 45-jährige Mann aus Moers wurde durch das Ordnungsamt in eine Psychiatrische Klinik eingewiesen.