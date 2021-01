An der Straße "Am Meerfeld" (links) wird ab Februar gearbeitet, die Parkplätze bleiben aber erreichbar.

Baustellen in Moers Neue Baustelle im Moerser Norden bis in den Herbst

Moers In Moers wird ein Teil der Straße "Im Meerfeld" zur Baustelle. Enni baut dort ab Februar eine Anlage zur Regenwasserbehandlung.

Schüler, Lehrer und Anwohner müssen in der Straße „Im Meerfeld“ in Moers in den kommenden Monaten mit Einschränkungen rechnen. Bis in den Herbst des Jahres wird die Enni Stadt & Service Niederrhein hier eine Anlage zur Regenwasserbehandlung bauen.

Laut Mitteilung der Enni wird so eine Auflage des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfüllt. Das aus dem Gebiet zwischen dem Wohngebiet rund um die Rominter Heide und dem dortigen Schulzentrum stammende Regenwasser wird zukünftig vor der Einleitung in den Moersbach gereinigt. Der als Sachgebietsleiter für den Kanalbau das Projekt betreuende Manfred Gohmann muss die Straße hierzu ab Montag, dem 1. Februar, zwischen der Straße „Am Jungbornpark“ und dem Enni-Sportpark beidseitig sperren. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle aber durchweg passieren und Anwohner ihre Grundstücke erreichen.

Regenwasser gelangt unbehandelt in den Moersbach

Heute fließt das in diesem Bereich des Moerser Stadtteils Rheinkamp anfallende Regenwasser am Eingang zum Jungbornpark noch unbehandelt in den Moersbach. „Das ist nicht mehr gesetzeskonform“, sagt Manfred Gohmann und wird laut Mitteilung mit seinem Team hier in Höhe der Hausnummer 63 deswegen ein so genanntes Trennbauwerk errichten. Hohmann: „Von hieraus leiten wir zukünftig einen Teil des anfallenden Regenwassers zur Reinigung von feinen und groben Inhaltsstoffen sowie Leichtflüssigkeiten in eine rohrförmige Behandlungsanlage ein."

Das Regenwasser fließe dann erst danach unterhalb der Brücke am Jungbornpark in den Moersbach. Auch das aus Richtung der Kreuzung „Am Jungbornpark“ fließende Wasser wird zukünftig vorbehandelt, bevor es in den Moersbach gelangt: “Hierzu bauen wir noch eine zweite Behandlungsanlage.“ Im Zuge der gesamten Baumaßnahme verlegt Enni zudem gut 100 Meter neues Regenwassernetz und saniert 40 Meter des bestehenden Regenwasserkanals.

Für Fragen zum Projekt gibt es Hotline

Wie üblich hat Enni auch diese Baumaßnahme mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt Moers als der genehmigenden Stelle, Vertretern der Feuerwehr, der Polizei und auch der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) koordiniert und eine Umleitung abgestimmt.

Die Umleitung ist für Autofahrer über die Straße Am Jungbornpark, die Lintforter Straße und Willy-Brandt-Allee ausgeschildert. Der Parkplatz am Enni-Sportpark bleibt erreichbar. Da die Niag während der Arbeiten die aktuellen Haltestellen in der Kopernikusstraße aber nicht anfahren kann, müssen Fahrgäste auf die Haltestellen in der Rathausallee ausweichen. Anlieger des Gebiets sind bereits schriftlich informiert. Wer Fragen hierzu hat, kann sich laut Mitteilung unter der Rufnummer 104600 informieren.