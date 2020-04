Neueröffnung: Dinslakener Gastronom trotzt der Corona-Krise

Detlef Pauls ist niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Als sein Burger-Restaurant an der Duisburger Straße wegen der Corona-Auflagen geschlossen wurde, installierte er in Windeseile einen florierenden Lieferservice. In Zeiten, wo viele Gastronomen verzweifeln nimmt er das Herz in die Hand – und eröffnet bald ein weiteres Pizza-Restaurant in Dinslaken.

Soforthilfe kommt nicht an

Dabei hätte auch Detlef Pauls genug Grund zum Klagen. Denn von der versprochenen Unterstützung des Landes sei bisher kein Cent angekommen. Für keines seiner Geschäfte - neben Det’s Burger & Grill gehören ihm noch La Vedera auf der Neustraße sowie ein Elektro-Großhandel in Brünen. Zweimal 9000 und einmal 15.000 Euro Soforthilfe hätten fließen sollen, die Anträge hat er vor Wochen gestellt, der Bewilligungsbescheid ist da – nur das Geld nicht. „Ich hatte fest mit dem Geld gerechnet und stehe jetzt mit dreimal null Euro da“, sagt Detlef Pauls. Auf Nachfrage beim Land gab es ein nettes Telefonat und eine „nichtssagende Mail“. Und nein, er habe die Anträge nicht auf einer der gefälschten Internet-Seiten gestellt, auch alle anderen möglichen Fehlerquellen konnten in dem Telefongespräch ausgeschlossen werden.

Knöllchen für Lieferfahrzeuge

Auch von der Stadtverwaltung hätte sich Pauls ein wenig mehr Flexibilität gewünscht. Für den Bestellservice hat er vier Wagen geleast und beschriften lassen, die das Essen ausliefern. Die Wagen sind während der Zeit, in der die Geschäfte in der Innenstadt geschlossen waren, zum Einladen am Burger-Restaurant vorgefahren. Dafür regnet es Knöllchen. „Wegen Befahrens der Fußgängerzone nach 10 Uhr“, so Pauls. Wie oft seine Wagen aufgeschrieben wurden, weiß er nicht. Das werde er durch die Anhörungsbögen erfahren. „Du engagierst dich und dann kriegst Du auch noch einen eingeschenkt. Das ist unglaublich“, schimpft der 51-Jährige. Nach einer Beschwerde bei der Stadt stellte diese ihm Parkplätze an der Brückstraße zur Verfügung – bis zum 20. April. Seitdem müssen die Fahrer wieder suchen. Pauls will nun weitere vier Wagen leasen - E-Autos, die kostenlos parken dürfen.

Das ist geplant

Alle Widrigkeiten zum Trotz bringt er jetzt ein neues Projekt an den Start: Det’s Pizza & Pasta soll am 1. Juni eröffnen. Der Standort ist noch geheim. Zunächst soll es ein „kleines, feines Angebot“ geben, so Pauls: Pizza, Pasta, Steaks, Salate etwa. Spätestens im Dezember soll das neue Ladenlokal umgebaut und erheblich vergrößert werden. Im April 2021 sollen die Gäste dann auch auf einer Sonnenterrasse „gutes Essen, alkoholfreie Getränke, herrliche Weine und genussvolle Cocktails genießen“, so Pauls.

Projekt „Lokal Liebe“

Während der Corona-Krise startete Detlef Pauls zudem das Projekt „Lokal Liebe“ - dabei verkauft er unter anderem Popcorn für die Lichtburg und konnte dem Kino nun 1470 Euro Erlös überweisen. Den Intensiv-Stationen der Krankenhäuser spendete er Burger und den Wunderfindern Spenden aus dem Ostermenü.

Nur „La Vedera“ macht Pauls seit Corona Sorgen. „Das müssen wir irgendwie über Wasser halten.“