Neujahrsgespräch in Moers: Voshaar gegen schärfere Regeln

Moers Kein Neujahrsempfang, aber ein Neujahrsgespräch per Live-Video: In Moers geht Bürgermeister Fleischhauer in der Pandemie neue Wege.

2021 soll zum Hoffnungsjahr werden. Das ist ein Ergebnis des Neujahrsgesprächs mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer am Samstag im alten Ratssaal in Moers. Zusammen mit Dr. Thomas Voshaar, Guido Lohmann und Markus Grimm sprach Fleischhauer in einem Live-Video über die aktuelle Situation, lokale Themen und Wege aus der Corona-Krise.

Das Gespräch ersetzte den traditionellen Neujahrsempfang im Kulturzentrum Rheinkamp, der wegen der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt werden musste. Das Video wurde im Internet über Facebook und YouTube übertragen und erreichte durchschnittlich rund 250 Nutzerinnen und Nutzer. Gegen Ende des Gespräch gab es auf YouTube technische Probleme, die Stadtverwaltung empfahl, auf Facebook zu wechseln. Für Musik sorgten Markus Grimm und Gitarrist Manuel Demann.

Dr. Voshaar spricht von einer "verzweifelten Maßnahme"

Dr. Thomas Voshaar, Leiter der Lungenklinik am Bethanien-Krankenhaus, nannte die möglichen schärferen Corona-Regeln eine "verzweifelte Maßnahme". Er empfahl stattdessen, die Kommunikation zu verbessern.

Dr. Voshaar: "Viele glauben zum Beispiel immer noch, Gesichtsvisiere seien ein Schutz. Das ist ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, gezielter zu informieren." Am Ende des Gesprächs sprach er sich gegen schärfere Corona-Regeln aus.

Guido Lohmann: Viele Insolvenzen, wenn der Lockdown andauert

Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises Moers und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, ist ebenfalls gegen schärfere Corona-Maßnahmen. Überall dort, wo es möglich sei, sollte von den Unternehmen jedoch Homeoffice gewährt werden. Mit Blick auf die Wirtschaft sagte Lohmann: "Bis heute kommt wenig oder gar nichts an Hilfen bei den Unternehmen an. Es ist wichtig, den unvorstellbaren, bürokratischen Wust schnell zu entzerren."

Lohmann hofft, dass Handel und Gastronomie so schnell wie möglich wieder öffnen können. Bei einem bis Ende März dauernden Lockdown erwartet er viele Insolvenzen, wenn die staatlichen Hilfen nicht fließen würden und eine "veränderte Innenstadtlandschaft".

Markus Grimm: "Es geht jetzt um Existenzen"

Markus Grimm, Moerser Künstler und Theaterpädagoge, setzt in der Corona-Krise auf Information, die auch bei den Menschen ankommt: "In der Ignoranz liegt die Gefahr." 2020 sei für ihn kein schlechtes Jahr gewesen, weil er schon immer zuhause komponiert habe, aber: "Herauszugehen und Kunst und Kultur an Orte zu bringen, das ist weggebrochen. Bei vielen Agenturen herrscht blankes Entsetzen, da geht es jetzt um Existenzen."

Einig war sich die Runde, dass das Impfen der Weg aus der Corona-Krise sei. Ein zusätzliches Impfzentrum im Kreis Wesel am linken Niederrhein sieht Bürgermeister Christoph Fleischhauer eher skeptisch. Bisher ist in der Niederrheinhalle in Wesel ein solches Zentrum eingerichtet worden. Es gehe nicht um die Älteren oder Gebrechlichen, für sie müssten die Wege so kurz wie möglich sein. Die Diskussion über ein weiteres Impfzentrum sei wichtig, es komme aber nicht darauf an, ob es "drei oder 30 Kilometer" Entfernung zu einem Impfzentrum seien. Dr. Voshaar: "Es wird sehr bald so sein, dass auch Hausärzte impfen können."

>>Info

Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat beim Neujahrsgespräch in Moers am Samstag angekündigt, das Stadtmarketing finanziell besser ausstatten zu wollen. Der Initiativkreis Moers hatte genau das angeregt, um die Außendarstellung der Stadt und die Möglichkeiten der Einzelhändler zu verbessern.

Neujahrsgrüße übermittelte während des Live-Videos auch Bürgermeister Jörg Schröder aus Seelow, eine der Partnerstädte von Moers. Die Grüße wurden von der Presseabteilung der Stadt direkt erwidert. Zu den Kommentaren auf Facebook gehörte der Wunsch, das Video-Format auch künftig anzubieten, damit möglichst viele Interessierte daran teilnehmen können.