Neukirchen-Vluyn: 16-Jähriger bei Raubüberfall verletzt

Neukirchen-Vluyn. Zwei junge Täter fordern in Neukirchen-Vluyn die Armbanduhr eines 16-Jährigen. Der wehrt sich und wird verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 16-jähriger aus Neukirchen-Vluyn ist am Freitag bei einem versuchten Raubüberfall verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der Jugendliche am Freitag gegen 16.20 Uhr auf der Herkrathstraße in Höhe der Autobahnbrücke auf, als ihn zwei bislang unbekannte männliche Täter aufforderten, seine Armbanduhr herauszugeben. Der 16-Jährige wehrte sich mit einem Fauststoß und wurde daraufhin durch einen unbekannten scharfen Gegenstand am rechten Unterarm verletzt. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute in Richtung Herkweg. Der Jugendliche konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Die Polizei beschreibt die Täter unter anderem so: 1. Täter 16 – 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer weißen Basecap, führte einen scharfen Gegenstand mit sich. 2. Täter 16 – 17 Jahre alt, ca. 160 cm groß, bekleidet mit einer kurzen blauen Hose ähnlich einer Badehose und einem weißen T-Shirt. Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.