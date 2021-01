Neukirchen-Vluyn: 40 Prozent aus dem Hilfsfonds sind weg

Der Treff 55 am Vluyner Platz 18 a in Neukirchen-Vluyn ist die Anlaufstelle für die Beratungsgespräche.

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn gibt es seit dem Frühjahr einen Corona-Hilfsfonds für bedürftige Familien. Es wurde bisher nur wenig abgerufen.

Die Corona-Krise verschärft die Kluft zwischen reichen und armen Menschen. Darauf hat der Armutsforscher Christoph Butterwegge in verschiedenen Medien hingewiesen. Schon während des ersten Lockdowns hat sich demnach gezeigt, dass es bei vielen Menschen keine ausreichenden Rücklagen gibt, wenn das reguläre Einkommen über einige Wochen ausfällt. Bei Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit wird es dann knapp im Geldbeutel.

Die Neukirchen-Vluyner Politik hatte vor dem Hintergrund bereits im April des vergangenen Jahres einen Hilfsfonds verabschiedet, durch den sozial benachteiligte Bürgerinnen und Bürger eine finanzielle Unterstützung bekommen sollten.

10.000 Euro sind dazu bereit gestellt worden. Davon sind allerdings zum Jahresende weniger als 40 Prozent abgerufen worden, sagt die Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck auf Nachfrage der Redaktion.

Eine Erklärung für die recht zurückhaltende Nachfrage hat weder sie noch Anneke van der Veen vom Treff 55, der als Anlaufstelle für die Ausgabe der Mittel zuständig ist. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesprächen gemerkt haben, dass es bei ihrem Gegenüber eng wird, haben sie die Möglichkeit selbst benannt. "Wir haben kein Bargeld ausgegeben", erklärt van der Veen zum grundsätzlichen Procedere. Vielmehr gab es Gutscheine, die beispielsweise in Lebensmitteldiscountern eingelöst werden können.

Dieses ist in Fällen geschehen, in denen es mit der Miete sonst knapp geworden wäre. Wenn plötzlich die schulpflichtigen Kinder nicht mehr in der Schulmensa zu Mittag essen, sondern täglich am heimischen Küchentisch versorgt werden müssen, wirkt sich das in etlichen Familien zudem spürbar im Portemonnaie aus.

Womöglich habe es auch mit Scham zu tun, dass sich die Menschen, die durchaus die Unterstützung in Anspruch nehmen könnten, nicht melden, spekuliert Anneke van der Veen. In Zeiten der andauernden Pandemielage ist der Hilfsfonds somit noch gut gefüllt. Die restlichen Mittel werden von der Stadt auf das Jahr 2021 übertragen.

Im Zuge eines Beratungsgespräches wird ein möglicher Unterstützungsbedarf erörtert. Eine telefonische Terminabsprache beim Treff 55 ist erforderlich unter 02845/21653.