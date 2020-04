Neukirchen-Vluyn: Angeblicher Kaufinteressent klaut Roller

Neukirchen-Vluyn. Vorsicht bei der Probefahrt: In Neukirchen-Vluyn hat ein dreister Dieb die Situation schamlos ausgenutzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

So hatte sich der Verkäufer eines Rollers in Neukirchen-Vluyn die Probefahrt nicht vorgestellt: Ein Unbekannter setzte sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzstraße auf das Zweirad, fuhr Richtung Vietenstraße davon – und kam nicht wieder. Besonders dreist: Der Unbekannte hatte sich für die Probefahrt noch einen Helm (Halbschalenhelm mit Totenkopf) geliehen.

Die Polizei liefert diese Beschreibungen: Roller: Peugeot Elystar, anthrazit, Versicherungskennzeichen 407 WLB/schwarz. Beschreibung des Unbekannten: Ca. 26 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde, nackenlange Haare. Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.