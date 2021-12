Neukirchen-Vluyn: Betrüger erbeuten zwei goldene Uhren

Neukirchen-Vluyn. Zwei angebliche Mitarbeiter einer Telefongesellschaft verschafften sich Zutritt zur Wohnung eines 88-Jährigen und stahlen zwei Jubiläumsuhren.

Ein 88 Jahre alter Mann aus Neukirchen meldete am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der dortigen Wache den Diebstahl von zwei goldenen Uhren. Besonders tragisch: Er hatte diese Uhren zum 25- und 40-jährigen Jubiläum damals von der Zeche bekommen. Schnell war laut Polizei klar, dass der Mann einem Betrug zum Opfer gefallen war. Am Dienstag hatten bei ihm gegen 16.20 Uhr zwei Unbekannte geklingelt und sich als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft ausgegeben. Da er selbst Kunde dort war, glaubte er den Männern, dass sie einen Receiver austauschen wollten und ließ sie herein.

Während einer der beiden Täter im gesamten Haus angeblich die Leitungen überprüfte, setzte sich der andere zu dem alten Mann ins Wohnzimmer. Nach einer Weile verließen beide Männer das Haus, unter dem Vorwand, den Receiver zu holen und waren nicht mehr gesehen. Später stellte der 88-Jährige dann den Verlust der Uhren fest, da sein Schlafzimmer völlig durchwühlt war.

Beide Männer sind etwa 30 Jahre alt. Einer von ihnen war etwa 175 cm groß und schlank.

Die Polizei warnt: Lassen Sie niemals Fremde in die Wohnung! Telefongesellschaften oder auch Stromanbieter, Heizungsableser, etc. kündigen ihren Hausbesuch schriftlich an! Wer ebenfalls Opfer der Betrüger geworden ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845/3092-0 zu melden.

