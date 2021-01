Neukirchen-Vluyn: Diebe stehlen Tresor aus einer Bäckerei

Neukirchen-Vluyn Einbruch in einer Bäckerei in Neukirchen-Vluyn: Die Diebe klauen den Tresor - mit Inhalt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Tat.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in Neukirchen-Vluyn einen Einbruch in eine Bäckerei gegeben. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel.

Zwischen Dienstag, 19.40 Uhr und Mittwoch, 4.25 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Niederrheinallee eingebrochen und haben dabei einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Telefon: 02845 / 30920.

>> Sie wollen keine Nachrichten aus Neukirchen-Vluyn, Moers und Kamp-Lintfort verpassen? Abonnieren Sie hier unseren täglichen Newsletter. <<