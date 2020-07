Neukirchen-Vluyn: Drei Männer randalieren in Asylunterkunft

In Neukirchen-Vluyn ist es am Mittwochmorgen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn gibt es handfesten Streit in einer Asylunterkunft. Ein Polizist wird verletzt, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In Neukirchen-Vluyn ist es am Mittwochmorgen in einer Unterkunft für Asylbewerber zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei hat drei Männer mit auf die Wache in Moers genommen. Auch dort gab es Randale.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr Streit zwischen drei Männern in der Unterkunft am Hugengraben ausgebrochen. Die Ursache dafür ist unklar. Als ein vierter Mann schlichten wollte, seien die drei Streithähne auf ihn losgegangen. Er hab sich in ein Zimmer der Unterkunft eingeschlossen und die Polizei gerufen.

Polizisten treffen auf massiven Widerstand

Die Streifenwagenbesatzung stieß vor Ort auf erheblichen Widerstand, unter anderem hätte einer der Männer einen Baseballschläger benutzt. Die Beamten forderten Verstärkung an. Bei dem Einsatz ist ein Polizist verletzt worden, er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm die drei Männer, die in Streit geraten waren, schließlich mit auf die Wache in Moers. Dort, so berichtet die Polizei weiter, hätten sie weiter massiv Widerstand geleistet, randaliert und Inventar beschädigt.

Die Staatsanwaltschaft ist in die Ermittlungen einbezogen, sie hat für die drei Männer eine Blutprobe angeordnet. Im Laufe des Tages wollen Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details zu den Vorkommnissen in der Unterkunft mitteilen.