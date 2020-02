Neukirchen-Vluyn: Einbrecher steigen in Kita ein

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in die Kita an der Kranichstraße in Neukirchen-Vluyn eingebrochen.

Die Kindertagesstätte an der Kranichstraße in Neukirchen-Vluyn wurde in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 6.50 Uhr, Ziel von Einbrechern. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kita. Anschließend durchwühlten sie sämtliche die Zimmer.

Ob die Einbrecher Beute machten, steht derzeit aber noch nicht fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter: 02845/309 20.