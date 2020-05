Neukirchen-Vluyn: Kirchengemeinden gehen aufeinander zu

Neukirchen-Vluyn. Ab Juni kommen einige Veränderungen auf die evangelischen Gemeinden in Neukirchen-Vluyn zu. Personelle Veränderungen sind der Auslöser.

Bedingt durch das diesjährige Ausscheiden mehrerer Pfarrpersonen der Kirchengemeinde Lintfort in den Ruhestand und den Stellenwechsel von Pfarrer Frank Hartmann zum 1. Juni von Neukirchen in die Kirchengemeinde Lintfort ergeben sich auch Veränderungen für die evangelischen Gemeinden in Neukirchen und Vluyn. Pfarrer Stefan Vogt wird ab dem 1. Juni mit 50 Prozent seiner Stellenanteile in der Kirchengemeinde Neukirchen als Pfarrer tätig werden. Die Presbyterien aus Vluyn und Neukirchen haben eine Vereinbarung getroffen, die seinen Dienst in Neukirchen regelt.

Er wird für einen eigenen Pfarrbezirk und für das AWO-Seniorenheim Willy-Könen zuständig sein, heißt es in einer Mitteilung.

Für seine Tätigkeit in Vluyn bedeutet dies, dass Vogt seine Aufgaben reduzieren muss. Das betrifft vor allem seine Aufgaben in den beiden Grundschulen (Kontaktstunden und Schulgottesdienste), die zukünftig von den Jugendleitern übernommen werden. Außerdem sei beabsichtigt, dass er sich ab 2021 aus der Konfirmandenarbeit zurückzieht, um zeitliche Kapazitäten für Neukirchen frei zu haben.

Vorgesehen ist ein gemeinsamer Gottesdienstplan

Durch diese Veränderung werden die Gemeinden Vluyn und Neukirchen weitere Schritte aufeinander zugehen, beispielsweise im Aufstellen eines gemeinsamen Gottesdienstplanes, heißt es weiter. Stefan Vogt möchte sich in diesen Prozess des Miteinanders verantwortungsbewusst einbringen: „Mit einem ungeteilten Herz, das auf Gott ausgerichtet bleibt, werde ich also zukünftig einen geteilten Pfarrdienst in Vluyn und Neukirchen ausüben.“

Als Vorsitzender der Ev. Allianz und Mitglied im ACK will Stefan Vogt sich weiterhin für das ökumenische Miteinander aller Christen in der Stadt einbringen. Seit 2003 arbeitet Vogt in der Kirchengemeinde Vluyn. Vorher war er 10 Jahre lang als Pfarrer in Ratingen tätig. Pfarrer Stefan Vogt ist verheiratet und hat vier erwachsene Töchter.