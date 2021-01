Neukirchen-Vluyn: kostenlos fit werden

Neukirchen-Vluyn Dirk Schauenberg und sein Team haben ein kostenloses Online-Fitness- und -Gesundheitsangebot entwickelt: die Kensho-Box.

Als Dirk Schauenberg in der vergangenen Woche von den neuen Corona-Beschlüssen gehört hat, war er etwas frustriert. Aber nicht, weil der Lockdown verlängert wurde, sondern vor allem, weil die Grundstimmung in der Bevölkerung seiner Ansicht nach zunehmend negativer werde. "Ich habe mich in der Pflicht gesehen, den Menschen das anzubieten, was sie brauchen: Lust an der Bewegung und Wohlbefinden", sagt Schauenberg.

Deshalb entwickelte der Betreiber des Fitnessstudios "Kensho" gemeinsam mit seinem Team spontan die "Kensho-Box". Dabei handelt es sich um ein Online-Fitness- und Gesundheitsprogramm, das ab sofort kostenlos heruntergeladen werden kann. Die virtuelle Box beinhaltet sechs Themenblöcke mit mehreren Kategorien: Ernährung, Bewegung, Yoga, Wissen, Spezial und Bonus. "Es handelt sich um einfache Übungen für jedes Alter. Man muss auch nicht perfekt in Form sein, um die Einheiten zu schaffen. Die Übungen sind so aufgebaut, dass keiner danach ausgepowert auf dem Sofa liegt", erklärt Schauenberg.

Auch Übungen fürs Auge und für das Gleichgewicht finden sich in der Kensho-Box

Wer sich beispielsweise für das Themenfeld Ernährung entscheidet, der findet einen passenden Kurzvortrag als Video. In einem anderen Beitrag zeigen Dirk und Magdalena Schauenberg, wie sich gesund kochen lässt. Im Bereich Bewegung macht Physiotherapeutin Monika Everaert ein leichtes Workout für den Rücken vor.

Das Thema "Spezial" umfasst verschiedene Schreibtischworkouts. Es gibt Übungen fürs Auge oder fürs Gleichgeweicht. "Es wird die neurologische Ebene betrachtet. Jeder kann sich mit diesen einfachen Tricks im Homeoffice resetten", so Schauenberg. Für noch mehr Entspannung gibt es kurze Meditationseinheiten. Es besteht keine Pflicht, alle Themen oder alle entsprechenden Übungen zu absolvieren.

Die Kurzfilme wurden in der letzten Woche im Kensho gedreht. Dafür wurde eine passende Kulisse mit Pflanzen und Lichterketten aufgebaut. Bürgermeister Ralf Köpke lobte das Engagement des Kensho-Teams: "So eine kostenlose Initiative für alle Bürger zu starten, ist eine tolle Sache und ein positives Beispiel für unsere Stadt."

Wer an der Kenshobox interessiert ist, bekommt alle Informationen dazu unter elopage.com/s/KenshoAcademy/kenshobox