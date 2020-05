Neukirchen-Vluyn: „Schutzmasken müssen bezahlbar sein“

Für Wesley Duarte passt das irgendwie nicht zusammen: „Wenn man Maskenpflicht verordnet, muss man doch dafür sorgen, dass jeder Bürger auch eine Maske bekommt“, sagt der Neukirchen-Vluyner Geschäftsmann angesichts der vom Land verordneten Tragepflicht für Atemschutz.

Die erreicht seiner Meinung nach noch lange nicht jeden, weil sich viele Leute einen vernünftigen Schutz nicht leisten könnten oder weil viele Masken einfach nicht praktikabel seien. Einwegmasken müsse man nach dem Tragen wegwerfen und selbstgemachte Masken aus verschiedenen Stoffen seien häufig so dick, dass man kaum Luft bekomme. Hinzu komme der häufig hohe Preis, den man im Einzelhandel dafür bezahle.

Darum hat Wesley Duarte gemeinsam mit einem Partner in Südkorea eine eigene Maske kreiert. Dünner sei sie, sagt Duarte, noch dazu sei sie waschbar und preislich dürfte sie sich um die 3 Euro bewegen, „wahrscheinlich noch darunter“.

Die ersten 200.000 Masken sind bereits in einem Container auf dem Weg und für Schulen, Kindergärten, Verwaltungen und den Privatgebrauch gedacht. Duarte möchte die Masken jedem Händler anbieten, der sie verkaufen will, allerdings verbunden mit dem dringenden Appell, „einen vernünftigen Preis“ dafür zu verlangen.

“Wir werden Millionen von Masken brauchen“, sagt Wesley Duarte

Dass sein Unternehmen nun um dieses Geschäftsfeld gewachsen ist, liegt an einem Gefallen. Ursprünglich nämlich versorgt Wesley Duarte seine Kunden – unter anderem Supermärkte, Städte und die Betreiber von Hallen und Stadien - mit LED-Lichttechnik. Außerdem hat er eine Anti-Terror-Barriere für Großveranstaltungen entwickelt.

Rund um den Globus hat er Kontakte. Und als das Corona-Virus Anfang Januar in Wuhan grassierte, bekam er einen Anruf von chinesischen Geschäftspartnern, die ihn fragten, ob er nicht irgendwoher FFP2-Masken bekäme.

Duarte fand die Masken. In Südamerika.

Wesley Duarte lebt seit 27 Jahren in Deutschland, geboren ist er aber in Brasilien. Dorthin kehrte er Anfang des Jahres zurück und exportierte FFP2-Masken von seinem Geburtsland nach China. Als er nach rund drei Wochen aus Sao Paulo zurückkam, „da fing das alles hier an“. Das öffentliche Leben in der gesamten Bundesrepublik wurde immer mehr heruntergeschraubt und seine ursprünglichen Geschäfte brachen weg. Er könne aber nicht einfach „zu Hause rumsitzen, nur weil momentan kein Licht gebraucht wird“, sagt Wesley Duarte. Seitdem versorgt er unter anderem Krankenhäuser mit dreilagigen Masken, Latexhandschuhen und Corona-Schnelltests.

An den Masken, die noch im Container auf dem Weg zu ihm und für den Gebrauch außerhalb des medizinischen Bereichs bestimmt sind, verdient er nach eigener Aussage so gut wie nichts. Einen Teil möchte er auch spenden. So wie er es auch zuvor schon getan habe. „Wir werden noch Millionen von Masken brauchen“, sagt Duarte, „und die müssen bezahlbar sein.“

>>> Neue Räume gesucht

Wesley Duartes Handelsfirma hat ihren Sitz derzeit in Duisburg. Duarte möchte aber gerne sein Büro nach Moers oder sogar nach Neukirchen-Vluyn verlagern. Dort lebt der dreifache Vater mit seiner Familie. Man sei bereits auf der Suche nach einem Büro und angeschlossenen Lagerflächen.