Neukirchen-Vluyn: Noch keine Gewissheit für Dong OpenAir

Ob das beliebte Dong OpenAir (Archivfoto vom Festival 2019) in Neukirchen-Vluyn in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch unklar.

Neukirchen-Vluyn. In der Coronakrise gibt es keine Großveranstaltungen bis 31. August. Was bedeutet das für das Metal-Festival Dong OpenAir in Neukirchen-Vluyn?

Nach Mitteilung der Veranstalter ist es weiterhin unklar, ob das Dong OpenAir-Festival in Neukirchen-Vluyn in diesem Jahr wie geplant vom 9. bis 11. Juli stattfinden kann.

Zwar bleiben Großveranstaltungen bis Ende August verboten, ob das Dong OpenAir im Kontext der Corona-Pandemie allerdings als Großveranstaltung gelte, wüssten die Veranstalter vom Verein DongKultur, noch nicht, heißt es in einer Mitteilung vom Samstag. „Wir werden in der kommenden Woche mit den Behörden in Kontakt treten, um herauszufinden, welchen Weg wir angesichts dieser außergewöhnlichen Situation einschlagen“, so Sebastian Arnold (Dong Kultur), der für das Festival die Abstimmung mit der Kommune führt.

Eine Großveranstaltung liege, so die Mitteilung vom Veranstalter, laut NRW-Innenministerium dann vor, wenn mindestens eines von drei Kriterien erfüllt seit: Erstens: eine tägliche Gesamtbesucherzahl von mehr als 100.000 Personen. Zweitens: eine zeitgleiche Besucherzahl, die ein Drittel der Einwohnerzahl der Kommune oder 5000 Personen übersteigt. Drittens: das Vorliegen eines erhöhten Gefährdungspotenzials. Die ersten beiden Kriterien erfülle das Festival mit seiner Teilnehmerzahl nicht, heißt es in der Mitteilung.