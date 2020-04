Neukirchen-Vluyn: Patient soll 23 Euro für eine Maske zahlen

Neukirchen-Vluyn/Moers. Die riesige Nachfrage treibt den Preis für Schutzmasken in unvorstellbare Höhen. Diese Erfahrung machte Erwin Magerstedt in Neukirchen-Vluyn.

Die Corona-Pandemie und die Diskussion um eine Mundschutzpflicht macht die Masken rar und teuer. Ein Beispiel dafür hat jetzt unser Leser Erwin Magerstedt in Neukirchen-Vluyn erlebt.

Magerstedt hatte am Dienstagmorgen einen Termin bei seinem Orthopäden. In der Praxis sagte ihm die Arzthelferin, er könne nur behandelt werden, wenn er einen Mundschutz trage. Also machte sich der Neukirchener auf zur nächsten Apotheke. Dort bot man ihm tatsächlich eine Maske an – zum Stückpreis von 23 Euro. Erwin Magerstedt war erst mal platt, „ich hab’ auf dem Absatz kehrt gemacht“, berichtet er. Als er dem Arzt von seinem Erlebnis berichtete, rückte der eine Maske aus dem eigenen Bestand raus: „Er hat mich behandelt, der ist in Ordnung.“ Gleichwohl ist Magerstedt empört: 23 Euro für eine Maske! Das ist doch verrückt.“

Der nächste Masken-Nachschub kommt erst Mitte Mai

Das ist es wohl, doch gleichzeitig ist es Realität, wie die Apotheke auf Nachfrage bestätigt. Man habe dem Kunden nur eine hochwertige Maske mit Filter anbieten können, „die sind im Moment so teuer, und die Preise steigen weiter“, erklärt eine Mitarbeiterin. Die einfacheren Mundschütze seien praktisch nicht zu bekommen. Wenn es mal welche gebe, müsse man die für 1,70 Euro pro Stück verkaufen, weil auch die Apotheke sie für einen hohen Preis einkaufe: „Vor Corona waren das Cent-Beträge.“

Ähnlich schildert die Inhaberin der Kranich-Apotheke in Neukirchen-Vluyn, Heike Ligendza-Stock, die Lage. „Die einfachen Mundschutzmasken aus Zellstoff sind kaum vorhanden.“ Einen Vorrat besitzt sie, der steht aber nicht zum Verkauf, weil sie und ihre Kollegen Masken beim Herstellen von Medikamenten tragen müssen: „Es wäre fatal, wenn wir die nicht hätten.“ Ein Kontingent ist ihr aktuell am Dienstag avisiert worden - für Mitte Mai. Allerdings komme es auch immer mal wieder vor, dass ein Flugzeug mit einer Lieferung angekündigt wird, die Masken dann zwar ausgeladen werden, aber niemals bei den Bestellern ankommen, berichtet die Apothekerin: „Die verschwinden einfach.“

Die hochwertigen medizinischen FFP2-Masken verkaufe sie üblicherweise nicht an Kunden, weil sie den Krankenhäusern vorbehalten bleiben sollten, so Ligendza-Stock. Im Moment gebe es dort aber genug, ebenso in dem Altenheim, das sie regelmäßig versorgt. Deshalb habe sie sich entschlossen, die FFP2-Masken zu verkaufen, die sie am Mittwoch erwartet. In der Kranich-Apotheke soll der Fünfer-Pack 22,50 Euro kosten.

Eine 10-Cent-Maske kostet jetzt 1 Euro

Insgesamt beurteilt Heike Ligendza-Stock das Thema „Mundschutz tragen“ skeptisch. Sie sehe sehr oft Menschen, bei denen die Masken nicht richtig sitzen und die sich deshalb um so öfter ans Gesicht fassen. Abstand zu halten, so die Apothekerin, sei wichtiger.

Schon seit mehreren Wochen ist bei dem Moerser Apotheker Simon Krivec eine Mitarbeiterin abgestellt, die sich ausschließlich mit der Beschaffung von Schutzmasken und -kleidung beschäftigt. Er verfüge inzwischen über gute Verbindungen und habe kürzlich eine Lieferung von „mehreren Zehntausend“ erhalten. Für die Einfach-Masken, die Krivec früher für 8 bis 10 Cent erworben hat, zahlt er jetzt 1 Euro netto. In der Apotheke gibt er fünf für 7 Euro ab.

>>> „Jede Menge gefälschte Ware“

Apotheker Simon Krivec aus Moers macht auf ein weiteres Problem des „Masken-Marktes“ aufmerksam: „Es ist jede Menge gefälschte Ware unterwegs. Da versuchen zurzeit viele Glücksritter, ihr Geschäft zu machen.“

Krivec berichtet, er erhalte täglich rund 50 Angebote von Zwischenhändlern für Einfach-Masken: „Aber davon haue ich 49 in die Tonne.“ Bestellt werde nur, wenn er Fotos und Zertifikate bekommen habe. Krivec fürchtet, dass Einmalhandschuhe, Schutzkittel und OP-Hauben bald ähnlich knapp werden wie Masken.