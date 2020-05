Neukirchen-Vluyn präsentiert sich mit Tipis auf der Laga

Viele Radfahrer und Hobbyfotografen zieht es momentan zur Landesgartenschau (Laga). Möglichkeiten zum Relaxen und Ergattern außergewöhnlicher Schnappschüsse finden die Besucher an jeder Ecke. Was Neukirchen-Vluyn zu bieten hat, ist am Informationsstand der „Wir4-Region“ zu sehen.

„Wir4“ ist ein Zusammenschluss der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg zur interkommunalen Wirtschaftsförderung. „Wir schätzen die Gelegenheit, uns mit einem Stand auf der Laga den Touristen zu präsentieren und Einblicke ins Stadtleben zu geben“, sagte Sandra Kiss, zuständig für das Stadtmarketing und den Tourismus bei der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Vor den Türen des „Wir4“-Pavillons gibt’s schon einen Vorgeschmack. Hier steht ein buntes Tipi aus 4000 gehäkelten Quadraten, genäht von der Neukirchen-Vluyner Dorfmasche. Die 25 Frauen, die sich regelmäßig zum Stricken treffen, haben gleich zwei Gemeinschaftstipis für die Laga genäht. Nicht nur dort, sondern auch in Neukirchen-Vluyn blüht den Besuchern was: 2000 rote Mohnblüten auf Niederberg und 10.000 blaue Flachsblüten entlang der Radroute „Bunte Ecken entdecken“ lassen die Frauen der Dorfmasche erstrahlen – selbst gestrickt natürlich. Die 16 Kilometer lange Route verbindet nicht nur die textilen Blütenfelder auf Niederberg und an der alten Mühle in der Dong, sondern führt auch entlang der Zeche und zur neuen Kolonie.

Die Bergbaugeschichte verbindet Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Bis 2001 wurde in Neukirchen-Vluyner Kohle gefördert. Bilder der Zeche sind im Pavillon zu sehen, daneben die Halde Norddeutschland. „Touristen lieben die Halde“, weiß Kiss. Wahlweise können Besucher barrierefrei mit dem Auto hinauffahren oder die 359 Treppenstufen erklimmen und bei Sonne bis zum Xantener Dom und zum Düsseldorfer Fernsehturm blicken.

Dass Touristen die Erlebnisse auf Wander- und Radtouren, Stadtführungen und Segway-Fahrten schätzen, zeigen die Zahlen: „Jeden Monat steigt die Zahl der Touristen aus Deutschland und dem Ausland“, sagte Kiss. Platz für einen Urlaubsaufenthalt bieten in der Stadt neun Ferienwohnungen, ein Wohnmobilstellplatz und drei Hotels.

Sandra Kiss freut sich auf den 13. Juni, an diesem Welttag des Strickens ist die Dorfmasche auf der Laga zu Gast. Im September zeigen Neukirchen-Vluyner Vereine Musik- und Tanzbeiträge.