Neukirchen-Vluyn: Rotes Licht als Hilferuf

Mit roten Lichtern machte das Kultur Café in Neukirchen-Vluyn auf die schlechte Lage der Veranstaltungsstätten in Deutschland aufmerksam.

Überall in Deutschland machte die Veranstaltungswirtschaft auf die unsichere Lage in Corona-Zeiten aufmerksam. Auch das Kultur Café machte mit.

Mit der Night of Lights machten Veranstaltungsstätten in ganz Deutschland auf die miserable Lage während der Corona-Krise aufmerksam. Auch in der Kulturhalle und dem Kultur Café in Neukirchen-Vluyn erstrahlten rote Lichter als Appell und Hilferuf der Veranstaltungswirtschaft an die Politik.

Wobei Betreiber Axel Tappertzhofen zumindest mit der Entwicklung des Kultur Cafés seit den Lockerungen zufrieden ist. So werde der Außenbereich von den Gästen wieder gut angenommen. Die Sitzplätze auf der Terrasse hat er von 100 auf 70 reduziert. „Und bei gutem Wetter sind häufig alle besetzt.“

Dagegen seien die Gäste beim Innenbereich mit derzeit 45 statt regulär 79 Plätzen weiterhin gehemmt. Auch bei der Kulturhalle selbst müsse man weiterhin abwarten, sagt Tappertzhofen.