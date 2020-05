Neukirchen-Vluyn soll Steinwüsten in Vorgärten verhindern

Wenn die kommunalen Politikerinnen und Politiker am Mittwoch nächster Woche zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder zur Präsenzsitzung zusammenkommen, werden sie auch wieder über Schotterwüsten in Vorgärten diskutieren können.

Zu Erinnerung: Eine von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen geforderte Gestaltungssatzung für Vorgärten hatte der Fachausschuss im Frühjahr des vergangenen Jahres mehrheitlich abgelehnt. Gleichwohl sollte die Stadtverwaltung einen Leitfaden zur umwelt- und klimaverträglichen Gestaltung von Vorgärten zusammenstellen.

Es geht auch um den Klimaschutz

Offenbar erarbeitet die Verwaltung derzeit einen Informationsflyer zum Thema, der dann „werbewirksam verteilt werden soll und zudem Grundlage für die proaktive Bauberatung sein wird“, wie es in einer Vorlage heißt, die dem Ausschuss für Stadtentwicklung am 3. Juni vorgelegt wird. Das scheint aber derzeit nicht der einzige Weg zu sein, mit dem die Stadt versuchen möchte, das steinerne Grauen in den Vorgärten in überschaubarem Maße zu halten. Sie verweist auf ihre „planungsrechtliche Gestaltungshoheit“ im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.

„Insoweit sollen künftig bei der Neuaufstellung von Bebauungsplänen grundsätzliche Festsetzungen getroffen werden, die u.a. auch Schotter(vor)gärten entgegenwirken“, heißt es weiter. Die Ausweisungen seien städtebaulich zu begründen.

An der Stelle könnte der Stadt der Klimanotstand in die Karten spielen. Denn: In diesem Zuge sind alle Entscheidungen auch vor dem Hintergrund der Klimarelevanz zu prüfen. Und dass ein bepflanztes Beet mehr zum Klimaschutz beträgt als eine Steinwüste, dürfte weitgehend unstrittig sein. Eine generelle Überarbeitung von Bestandsbebauungsplänen bleibe durchaus langfristiges Ziel, heißt es bei Stadt, allerdings sei das aufgrund wichtigerer Themen und begrenztem Personal im Augenblick nicht möglich.