Neukirchen-Vluyn: Viele Fragezeichen hinter Impftransporten

Auch in Neukirchen-Vluyn wartet man noch auf weitere Informationen zur Impf-Logistik.

Neukirchen-Vluyn Die Idee von Shuttle-Möglichkeiten zum Impfzentrum stößt auf viele Unwägbarkeiten. Die Stadt favorisiert unterdessen ein anderes Modell.

Die Corona-Impfung der Bevölkerung mit lediglich einem Impfzentrum in Wesel beschäftigt die Kommunen im Kreis. Auch in Neukirchen-Vluyn machen sich Vereine und Verwaltung Gedanken darüber, wie die Verabreichung des Impfstoffs schnell, logistisch sinnvoll und vor allem risikolos organisiert werden kann. Die Idee der beiden Heimat- und Verkehrsvereine (HVV) Neukirchen und Vluyn, Sammelfahrten für Bürgerinnen und Bürger zum Impfzentrum anzubieten, scheitert derzeit noch an zu vielen Unwägbarkeiten.

Zum einen ist unklar, ob die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVN), die für die Termine im Impfzentrum zuständig ist, überhaupt ganze Impfkontingente für mehrere Personen anbieten kann. Zum anderen ist fraglich, ob Bürgerinnen und Bürger in mehreren Gruppen per Bus zum Impfzentrum gefahren werden können, ohne sich der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen. Das treibt auch die Stadt um, die sich bereits mit beiden HVV ausgetauscht hat.

Derzeit sei noch alles in der Schwebe, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck im Gespräch mit der Redaktion. Unter anderem warte man noch auf weitere Informationen des Kreises zum Impfzentrum. Ohnehin favorisiert die Verwaltung eine ganz andere Variante, die eine Fahrt nach Wesel für viele Bürgerinnen und Bürger unnötig machen würde. Wie zum Beispiel temporäre Impfstationen in Turnhallen vor Ort. Diese Möglichkeit hänge aber auch stark von einem Impfstoff ab, der auch bei höheren Temperaturen gelagert werden könne, so Daubenspeck weiter.