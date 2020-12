Neukirchen-Vluyn: "Wir hätten es uns anders gewünscht"

In unserer Serie "Mein Corona-Jahr" erzählt Birgit Hirschel aus Neukirchen-Vluyn, was sie bewegt hat. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

In unserer Serie "Mein Corona-Jahr" erzählt Birgit Hirschel wie es ist, wenn alle Pläne plötzlich über den Haufen geworfen werden.

Neukirchen-Vluyn. Was, wenn alles anders kommt als geplant? In unserer Serie "Mein Corona-Jahr" erzählt Birgit Hirschel, ehemalige Besitzerin des Klingerhufs und Pressesprecherin der Neukirchen-Vluyn-Ka-Ge, über eine verpasste Abschiedsparty und einen entspannten Sommer.

"Ende 2019 haben wir unser Unternehmen verkauft und starteten nun mit viel Engagement in die während der letzten 25 Jahre lieb gewordenen Veranstaltungen, sicherlich auch ein bisschen mit Wehmut. Es war alles sehr viel Arbeit, aber es war toll und nun … zum letzten Mal?!

"Wir hätten es uns anders gewünscht"

Viele unserer langjährigen Kunden legten ihre Veranstaltungen noch in unsere Zeit; am 1. April war Schluss für uns, eine tolle Abschiedsparty und dann ein umfangreicher Umbau der neuen Eigentümer, Neueröffnung im September. Es kam alles anders, am 17. März wurden Gastronomie und Sport- & Freizeitanlagen von den Behörden wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Viele Veranstaltungen konnten nicht mehr bei uns stattfinden, die große Abschiedsfete entfiel. Mit mehr Zeit sind wir 14 Tage vorher „ausgezogen“, die „Neuen“ konnten eher ins Haus. Wir hätten es uns anders gewünscht, aber nun war es so, wie es war.

Freude auf einen Neubeginn

Wir verlebten einen entspannten Sommer, erledigten viele Dinge, für die in den letzten 25 Jahren keine Zeit war und freuten uns auf einen Neubeginn des alten Betriebes mit den neuen Eigentümern.

Wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden, es ergab sich schnell ein gutes Einvernehmen und so war die Planung, dass ich den Sportbetrieb und die Vereinsveranstaltungen weiterbetreuen sollte. Wir begannen Mitte September in den neu gestalteten Räumen mit Sport und Gastronomie, die Großveranstaltungen wie Oktoberfest, Schützenfest und Konzerte waren immer noch untersagt.

"Gesundheit geht vor"

Leider war für Gastronomie und Sport Ende Oktober schon wieder Schluss… und so hält es an und wird wohl noch einige Zeit bleiben. Ich habe früher 20 Jahre in der Reisebranche gearbeitet, ich bedaure sehr, dass „meine beruflichen Inhalte: Tourismus, Sport und Gastronomie“ so sehr vom Lockdown betroffen sind.



Für mich sicherlich eine Konsequenz aufgrund der hohen Inzidenzwerte, ohne Frage Gesundheit geht vor, wenn ich auch nicht in allen Bereichen die Konsequenzen der Lockdown-Maßnahmen verstehen kann. Meine Wünsche: bestmögliche Gesundheit für alle Menschen, irgendwann wieder mehr Miteinander und schnellstmögliches wirtschaftliches Bergauf."